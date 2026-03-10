Cambio nazionalità: l'Austria "acquista" Chukwuemeka e Wanner. C'è anche un ex Milan

Il mercato delle Nazionali continua: il sito ufficiale della FIFA ha ufficializzato il cambio di nazionalità di alcuni giocatorim fra cui una vecchia conopscenza del calcio italiano come Andrei Coubis. L'ex Milan Futuro e Sampdoria, nato a Milano, rappresenterà ufficialmente la Romania. Il difensore centrale, 22 anni, aveva già rappresentato la selezione Under 21 rumena, giocando un'amichevole nel 2022.

Ai Mondiali vedremo con ogni probabilità Paul Wanner e Carney Chukwuemeka. Dal 9 marzo sono entrambi a tutti gli effetti giocatori austriaci. Il trequartista del PSV Eindhoven aveva raccolto 9 presenze con l'Under 21 della Germania e ora sarà a disposizione di Ralf Rangnick. Carney Chuwuemeka, come Wanner, è nato sul suolo austriaco. Il centrocampista del Borussia Dortmund infatti è di Vienna ma è cresciuto in Inghilterra dove ha fatto tutta le trafila delle giovanili. In questa stagione il centrocampista, che era stato accostato in passato anche al Milan, ha raccolto 30 presenze e segnato 3 reti. Con ogni probabilità vedremo i due fra qualche mese in Nord America, dove l'Austria è inserita nel girone con Argentina, Algeria e Giordania.