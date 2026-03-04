Neymar scalda i motori in vista Mondiale: il Brasile di Ancelotti pronto a convocarlo

A distanza di quasi due anni e mezzo l’attaccante Neymar potrebbe tornare a vestire la maglia del Brasile. Secondo il quotidiano brasiliano UOL infatti il ct Carlo Ancelotti potrebbe infatti decidere di convocare il classe ‘92, attualmente in forma al Santos, per le amichevoli contro Francia e Croazia in preparazione del Mondiale che si disputerà questa estate fra Stati Uniti d’America, Messico e Canada.

Una scelta motivata, secondo il media sudamericano, dal grave infortunio subito da Rodrygo del Real Madrid, che ha chiuso anticipatamente la sua stagione, e dai gravi problemi personali di Estevao Willian a cui il Chelsea ha concesso tutto il tempo necessario per risolverli come spiegato nei giorni scorsi dal tecnico Rosenior.

Neymar potrebbe dunque tornare clamorosamente, e inaspettatamente, a vestire la maglia verdeoro con cui ha messo a segno 79 reti in 128 presenze. Il numero 10 non ha mai detto addio alla Nazionale, anche se a causa dei tanti e ripetuti infortuni, appena sette gare giocate fra il 2023 e il 2025 in Arabia Saudita con l'Al-Hilal, degli ultimi anni non ha partecipato alle varie competizioni giocate negli ultimi due anni. Con il Santos invece il calciatore ha disputato 31 presenze nelle varie competizioni mettendo a segno 11 reti.