Uruguay, tegola De Arrascaeta. Si fa male in Libertadores, Mondiali a forte rischio
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Giorgian De Arrascaeta rischia seriamente di non partecipare ai Mondiali. Il trequartista uruguayano a un mese e mezzo dal torneo si è fratturato la clavicola destra nel corso della partita di Copa Libertadores fra Flamengo ed Estudiantes.
I tempi di recupero sono previsti tra le 6 e le 12 settimane, di fatto nella migliore delle ipotesi, De Arrascaeta sarebbe disponibile a torneo già iniziato. La nazionale uruguayana fa il suo esordio il 15 giugno contro l'Arabia Saudita.
31 anni, De Arrascaeta è ritenuto un giocatore indispensabile per il ct Marcelo Bielsa. Nella sua carriera con la Celeste, ha preso parte sia a Russia 2018 che a Qatar 2022.
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