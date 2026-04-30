Uruguay, tegola De Arrascaeta. Si fa male in Libertadores, Mondiali a forte rischio

Giorgian De Arrascaeta rischia seriamente di non partecipare ai Mondiali. Il trequartista uruguayano a un mese e mezzo dal torneo si è fratturato la clavicola destra nel corso della partita di Copa Libertadores fra Flamengo ed Estudiantes.

I tempi di recupero sono previsti tra le 6 e le 12 settimane, di fatto nella migliore delle ipotesi, De Arrascaeta sarebbe disponibile a torneo già iniziato. La nazionale uruguayana fa il suo esordio il 15 giugno contro l'Arabia Saudita.

31 anni, De Arrascaeta è ritenuto un giocatore indispensabile per il ct Marcelo Bielsa. Nella sua carriera con la Celeste, ha preso parte sia a Russia 2018 che a Qatar 2022.