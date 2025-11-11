Ufficiale De Arrascaeta rinnova con il Flamengo fino al 2028: il 10 uruguaiano resta in Brasile

Il Flamengo ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Giorgian De Arrascaeta fino al 31 dicembre 2028. L’accordo, firmato venerdì 8 novembre al centro sportivo George Helal, prevede inoltre la possibilità di estensione automatica fino al 2029, in base al raggiungimento di obiettivi stabiliti tra le parti.

Protagonista assoluto della stagione rossonera, De Arrascaeta consolida così il suo legame con il club in cui è approdato nel gennaio 2019. Da allora, il numero 10 è diventato una vera e propria bandiera del Flamengo: 348 partite, 95 gol e 104 assist, numeri che lo consacrano come il calciatore straniero più prolifico della storia del club e una delle stelle più brillanti del calcio brasiliano degli ultimi anni.

In maglia rubro-negra, il fantasista uruguaiano ha conquistato 15 titoli, tra cui due Libertadores (2019 e 2022), due Campionati Brasiliani, due Coppe del Brasile, tre Supercoppe, una Recopa Sudamericana e cinque Campionati Carioca. "È una delle notizie più felici della mia carriera. Ho sempre voluto restare al Flamengo e continuare a scrivere questa storia. Devo molto ai tifosi e voglio ripagare tutto in campo", ha dichiarato dopo la firma.

Il direttore sportivo José Boto ha sottolineato l’importanza dell’accordo: "La sua volontà di restare è stata decisiva. In un’epoca in cui le bandiere sono sempre più rare, la permanenza di De Arrascaeta è il simbolo di un legame perfetto tra giocatore e club".