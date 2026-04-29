Boom di richieste per il servizio volontari ai Mondiali: la Fifa seleziona 50 mila persone

Numeri da record per il programma volontari dei Mondiali 2026, che si preannuncia il più imponente nella storia della competizione. La FIFA ha ricevuto oltre un milione di candidature, a testimonianza dell’enorme interesse globale attorno all’evento che si disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico.

Dopo una lunga fase di selezione, sono stati scelti circa 50.000 volontari, con un’età che spazia dai 18 agli oltre 80 anni. Un gruppo eterogeneo che avrà un ruolo fondamentale nell’organizzazione del torneo. Già nelle scorse settimane sono partiti i primi programmi di formazione nelle città ospitanti, con sessioni dedicate ai diversi incarichi operativi.

Intanto sono state presentate anche le nuove divise ufficiali, realizzate da Adidas. Il kit è stato progettato per garantire riconoscibilità e funzionalità, includendo scarpe, calze, giacca, maglia, pantaloncini e cappellino, oltre a dettagli specifici per ciascuna città. Particolare attenzione è stata riservata ai materiali, pensati per adattarsi ai diversi climi dei tre Paesi coinvolti. Un ulteriore tassello nella costruzione di un evento che punta a segnare un nuovo standard organizzativo.