King of America, l'Albo d'Oro: da Pelè a Maradona, tutti i predecessori di De Arrascaeta
Alla 40ª edizione della tradizionale cerimonia di premiazione del quotidiano "El País", Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), ha superato Lionel Messi (Inter Miami) e Adrián Martínez (Racing), ed è stato eletto "King of America" del 2025. Fra gli altri premiato Filipe Luís (Flamengo) come migliore allenatore del 2025.
De Arrascaeta succede dunque a Luiz Henrique, che ha trionfato nel 2024, oltre che a German Cano, vincitore nel 2023. Vediamo di seguito tutti i giocatori che sono stati premiati nel corso della storia di questo premio.
King of America, l'albo d'oro
2025 – Giorgian De Arrascaeta – Flamengo (BRA)
2024 – Luiz Henrique – Botafogo (BRA)
2023 – Germán Cano – Fluminense (BRA)
2022 – Pedro – Flamengo (BRA)
2021 – Julián Álvarez – River Plate (ARG)
2020 – Marino – Santos (BRA)
2019 – Gabriel Barbosa – Flamengo (BRA)
2018 – Pity Martínez – River Plate (ARG)
2017 – Luan – Grêmio (BRA)
2016 – Miguel Borja – Atlético Nacional (COL)
2015 – Carlos Sánchez – River Plate (ARG)
2014 – Teófilo Gutiérrez – River Plate (ARG)
2013 – Ronaldinho – Atlético-MG (BRA)
2012 – Neymar – Santos (BRA)
2011 – Neymar – Santos (BRA)
2010 – D'Alessandro – Internazionale (BRA)
2009 – Verón – Studenti (ARG)
2008 – Verón – Estudiantes (ARG)
2007 – Salvador Cabañas – America del Messico (MEX)
2006 – Matías Fernández – Colo-Colo (CHI)
2005 – Carlos Tévez – Corinthians (BRA)
2004 – Carlos Tévez – Boca Juniors (ARG)
2003 – Carlos Tévez – Boca Juniors (ARG)
2002 – Cardozo – Toluca (MEX)
2001 – Juan Román Riquelme – Boca Juniors (ARG)
2000 – Romario – Vasco (BRA)
1999 – Javier Saviola – River Plate (ARG)
1998 – Martín Palermo – Boca Juniors (ARG)
1997 – Marcelo Salas – River Plate (ARG)
1996 – Chilavert – Vélez Sársfield (ARG)
1995 – Enzo Francescoli – River Plate (ARG)
1994 – Cafu – San Paolo (BRA)
1993 – Carlos Valderrama – Junior Barranquilla (COL)
1992 – Raí – San Paolo (BRA)
1991 – Oscar Ruggeri – Vélez Sársfield (ARG)
1990 – Raúl Amarilla – Olimpia (PAR)
1989 – Bebeto – Vasco (BRA)
1988 – Ruben Paz – Racing Club (ARG)
1987 – Carlos Valderrama – Deportivo Cali (COL)
1986 – Antonio Alzamendi – River Plate (ARG)
1985 – Romerito – Fluminense (BRA)
1984 – Enzo Francescoli – River Plate (ARG)
1983 – Socrate – Corinthians (BRA)
1982 – Zico – Flamengo (BRA)
1981 – Zico – Flamengo (BRA)
1980 – Diego Maradona – Argentinos Juniors (ARG)
1979 – Diego Maradona – Argentinos Juniors (ARG)
1978 – Mario Kempes – Valencia (ESP)
1977 – Zico – Flamengo (BRA)
1976 – Elías Figueroa – Internazionale (BRA)
1975 – Elías Figueroa – Internazionale (BRA)
1974 – Elías Figueroa – Internazionale (BRA)
1973 – Pelé – Santos (BRA)
1972 – Teófilo Cubillas – Alianza Lima (PER)
1971 – Tostão – Crociera (BRA)