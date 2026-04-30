Delegati offesi in aeroporto, Federazione iraniana non si presenta al congresso FIFA

Nuova tensione diplomatica attorno ai preparativi per il Mondiale 2026. La delegazione della Federcalcio iraniana ha infatti abbandonato il Canada dopo un episodio controverso avvenuto all’aeroporto di Toronto, che ha provocato l’annullamento della sua partecipazione al congresso della FIFA di Vancouver.

Secondo quanto riportato dai media iraniani, il presidente e il segretario generale della federazione - entrambi in possesso di visti ufficiali - sarebbero rimasti coinvolti in un confronto teso con gli agenti dell’immigrazione canadese. Nel comunicato diffuso dalla stessa federazione si parla di "comportamento inappropriato degli agenti dell’immigrazione e di un’offesa nei confronti di uno dei corpi più onorevoli delle forze armate iraniane". A seguito dell’episodio, la delegazione ha deciso di lasciare immediatamente il Paese, rientrando in Turchia.

Il governo canadese ha commentato la vicenda con estrema cautela, limitandosi a ribadire che "i rappresentanti dei Guardiani della Rivoluzione non sono ammessi in Canada", senza entrare nel merito del caso specifico. La FIFA, secondo quanto riferito dalla federazione iraniana, avrebbe espresso "profondo rammarico" dopo essere stata informata dell’accaduto, cercando di mantenere il dialogo aperto tra le parti.