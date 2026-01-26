Florian Thauvin, la vittoria su tutta la linea del Lens. Sperando nei mondiali nordamericani

Il Lens è sicuramente la sorpresa del calcio francese. Perché in questa stagione sta riuscendo a tenere testa al Paris Saint Germain, grazie anche a un acquisto arrivato dall'Italia. Cioè Florian Thauvin, vincitore per due volte del premio di giocatore del mese, l'ultimo dei quali durante il mese di novembre. Così è stato celebrato sui social dall'UNFP (Union Nationale des Footballeurs Professionnels): "Florian Thauvin vince il suo 5° Trofeo UNFP del Giocatore del Mese di @Ligue1 in carriera. Diventa il vincitore del mese di novembre, dopo essere stato quello di settembre questa stagione! Congratulazioni Florian".

È la quinta volta che capita. L'idea e la speranza è quella di tornare nella nazionale francese a breve giro di posta, magari già per i mondiali nordamericani che si giocheranno a giugno. Probabilmente anche per questo ha deciso di lasciare l'Udinese quest'estate, dove era capitano, per ritornare in Francia.

Bruno Sage, tecnico del Lens, ne ha parlato così qualche tempo fa. "È un giocatore di altissimo livello"Genera una sorta di contagio molto positivo tra i suoi compagni. Porta anche quell’approccio da alto livello di cui alcuni avevano bisogno per passare da una buona stagione a una stagione eccellente. È un moltiplicatore di ambizioni. È importante per noi valorizzare il nostro gruppo in questo modo. In più, è una persona straordinaria anche dal punto di vista umano. Abbiamo vinto su tutta la linea". Oggi Florian Thauvin compie 33 anni.