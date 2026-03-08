PSG, la frittata è fatta: Metz strapazzato dal Lens, che torna a -1 dalla vetta di Ligue 1
Dominatori per tutti i 90 minuti, i ragazzi del Lens si impongono con un ampio successo contro il Metz (ultimo in classifica: Abdulhamid, Thauvin e Haïdara i marcatori di giornata che permettono ai Sang et Or di portarsi a un solo punto di distacco dal PSG. Per il fanalino di coda della Ligue 1, invece, lo spettro della retrocessione si fa sempre più concreto: con oggi sono 13 le partite consecutive senza vittorie. Ed è a nove punti di ritardo dalla zona salvezza, presieduta dal Nizza.
Questo il programma della 25^ giornata
Venerdì 6 marzo
Paris Saint Germain - Monaco 1-3
Sabato 7 marzo
Nantes - Angers 0-1
Auxerre - Strasburgo 0-0
Tolosa - Olympique Marsiglia 0-1
Domenica 8 marzo
Lens - Metz 3-0
Brest - Le Havre ore 17:15
Nizza - Rennes ore 17:15
Lille - Lorient ore 17:15
Lione - Paris Fc ore 20:45
Questa la classifica di Ligue 1
1. PSG — 57 punti (25 partite giocate)
2. Lens — 56 (25)
3. Olympique Marsiglia — 46 (25)
4. Lione — 45 (24)
5. Monaco — 40 (25)
6. Lilla — 40 (24)
7. Rennes — 40 (24)
8. Racing Strasburgo — 36 (25)
9. Brest — 33 (24)
10. Lorient — 33 (24)
11. Angers — 32 (25)
12. Tolosa — 31 (25)
13. Le Havre — 26 (24)
14. Paris — 26 (24)
15. Nizza — 24 (24)
16. Auxerre — 19 (25)
17. Nantes — 17 (25)
18. Metz — 13 (25)
La classifica marcatori
1. Greenwood (Marsiglia) 15 gol
2. Panichelli (Strasburgo) 14 gol
3. Lepaul (Rennes) 12 gol
4. Sulc (Lione), Said (Lens) e Barcola (PSG) 10 gol
5. Edouard (Lens) 9 gol