Lens a -1 dal PSG, Thauvin trascinatore: "Dopo tante difficoltà... Non ci esaltiamo troppo"

Il sogno è ancora vivo. Il Lens si è imposto con autorità sul Metz (3-0) e si è riportato a un solo punto dal Paris Saint-Germain, rilanciando così le proprie ambizioni di titolo. In zona mista, Florian Thauvin ha commentato con prudenza: "Senza fare giri di parole, faremo il massimo, partita dopo partita, per dar loro fastidio. Non bisogna però esaltarsi troppo. La settimana scorsa pensavamo che fosse finita, oggi torniamo a sognare, quindi credo sia importante restare calmi".

L’ex giocatore dell’Olympique Marsiglia e dell'Udinese sta vivendo una stagione da protagonista nel nord della Francia e non ha nascosto la gioia per la sua situazione attuale: "Ci sono state tante emozioni, stiamo vivendo cose straordinarie. Come appassionato di calcio, poter godere di pomeriggi di calcio e vivere la mia passione come si fa al Bollaert è qualcosa che mi sta davvero a cuore, molto importante per me. È stata davvero una bella giornata!".

Thauvin ha ricordato anche i momenti più significativi della sua carriera: "Ho vissuto momenti straordinari, soprattutto all’OM e con la Francia durante la Coppa del Mondo. Dopo quei momenti, ho avuto tante difficoltà, quindi oggi sto assaporando con gusto quello che sta succedendo". Con questa vittoria convincente, il Lens rilancia le proprie ambizioni in Ligue 1, mentre Thauvin sembra aver trovato nuovamente fiducia e continuità, elementi fondamentali per le ultime fasi di campionato.