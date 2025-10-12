Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Nikola Milenkovic, Firenze come una seconda casa. Ora in difficoltà con il Forest

Nikola Milenkovic, Firenze come una seconda casa. Ora in difficoltà con il ForestTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
Andrea Losapio

Nikola Milenkovic vede la Fiorentina come la sua seconda casa dopo Belgrado. Perché a Firenze ha giocato 264 partite, salutando solamente dopo sette stagioni che lo avevano consacrato come uno dei migliori difensori della Serie A, salvo vedere una piccola flessione nelle ultime stagioni. "Vedere gli amici con cui ho condiviso tanti anni bellissimi è stato emozionante. Son contento che sia tornato anche mister Pioli, auguro a tutti il meglio - aveva detto dopo l'amichevole estiva fra i due club dove aveva ricevuto una maglia speciale con le sue presenze al club - La metterò in un quadro a casa. Ho passato sette anni a Firenze, che è la mia seconda casa. Lì sono cresciuto anche come uomo. Quella maglia la terrò stretta perché per me vale tanto".

Purtroppo la stagione non è iniziata bene per nessuno dei due. Il Nottingham Forest, dopo una bella vittoria con il Brentford alla prima di campionato, ha cambiato allenatore per gli screzi fra Marinakis e Nuno Espirito Santo, prendendo Ange Postecoglou come sostituto. La Fiorentina non ha ancora vinto nessuna gara, pareggiandone tre. Insomma, entrambe sono invischiate in problemi, seppur differenti, abbastanza comuni.

Il difensore serbo, in questo, è chiamato a mettere la propria esperienza. Nelle sue 49 partite con il Forest ha già segnato cinque reti, trascinando nel momento peggiore. Oggi Nikola Milenkovic compie 28 anni.

Articoli correlati
Serbia-Inghilterra, Milenkovic avverte: "Perso all'Europeo, ma non ci siamo sentiti... Serbia-Inghilterra, Milenkovic avverte: "Perso all'Europeo, ma non ci siamo sentiti inferiori"
Forest, Milenkovic ricorda: "Sette anni alla Fiorentina, è la mia seconda casa. Pioli... Forest, Milenkovic ricorda: "Sette anni alla Fiorentina, è la mia seconda casa. Pioli un top"
L'ex viola Milenkovic: "Paragone con Vidic? Lui è unico". Poi rilancia il Nottingham... L'ex viola Milenkovic: "Paragone con Vidic? Lui è unico". Poi rilancia il Nottingham Forest
Altre notizie Nato Oggi...
Nikola Milenkovic, Firenze come una seconda casa. Ora in difficoltà con il Forest... Nikola Milenkovic, Firenze come una seconda casa. Ora in difficoltà con il Forest
Daniel Maldini, non convocato da Gattuso. E finito dietro nelle gerarchie di Juric... Daniel Maldini, non convocato da Gattuso. E finito dietro nelle gerarchie di Juric
Alessandro Circati, ritornato titolarissimo dopo un lungo infortunio. Storico con... Alessandro Circati, ritornato titolarissimo dopo un lungo infortunio. Storico con l'Australia
Gonzalo Sorondo, capace di annullare Romario in una Copa America. E poco altro Gonzalo Sorondo, capace di annullare Romario in una Copa America. E poco altro
Ola Aina, arrivato a zero al Nottingham Forest. E ora ha un contratto fino al 2028... Ola Aina, arrivato a zero al Nottingham Forest. E ora ha un contratto fino al 2028
Alexander Arnold, dieci milioni per anticipare il suo arrivo di un solo mese Alexander Arnold, dieci milioni per anticipare il suo arrivo di un solo mese
Theo Hernandez, niente Atletico Madrid oppure Como. E quante frecciate al Milan Theo Hernandez, niente Atletico Madrid oppure Como. E quante frecciate al Milan
Gabriel Brazao, chi era costui? Eppure per Julio Cesar può succedere a Neuer Gabriel Brazao, chi era costui? Eppure per Julio Cesar può succedere a Neuer
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
Le più lette
1 Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
2 Como, Suwarso: "Abbiamo finito il budget. Fabregas? C'è un piano B per tutti, anche per me"
3 I fratelli Esposito festeggiano la prima gioia azzurra di Pio: "Ma che c*** di gol"
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 ottobre
5 Prestito solo di nome: Lois Openda è un giocatore della Juve a tutti gli effetti
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Qualificazioni Mondiali: cinquina Norvegia, la Turchia gioca a tennis. Serbia battuta
Immagine top news n.1 Tre gol e terza vittoria per Gattuso. La Nazionale vince in Estonia e blinda i play-off
Immagine top news n.2 Mancini, Ibrahimovic, Matthaus, Casarin: tutte le voci dal Festival dello Sport a Trento
Immagine top news n.3 Italia a un passo dai play-off! Ecco al momento le quattro possibili rivali per le semifinali
Immagine top news n.4 Estonia-Italia 1-3, le pagelle: l'attacco a quattro punte produce tre gol. Errore di Gigio
Immagine top news n.5 Tre colpi, un messaggio: forse abbiamo davvero risolto il problema del 9
Immagine top news n.6 L'Italia dei centravanti. Tutti a segno a Tallinn: Estonia battuta 3-1, play-off a un passo
Immagine top news n.7 Norvegia, altra goleada: 5-0 a Israele, qualificazione diretta lontanissima per l'Italia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Immagine news podcast n.2 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine news podcast n.3 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.4 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Immagine news Serie C n.2 Maurizio De Rosa: “Stiamo distruggendo la meritocrazia in C. Il livello si sta abbassando"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Per la Juve quella di Platini è l'ennesima occasione mancata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 ottobre
Immagine news Serie A n.2 Como, Suwarso: "Abbiamo finito il budget. Fabregas? C'è un piano B per tutti, anche per me"
Immagine news Serie A n.3 Milan, le condizioni di Saelemaekers non preoccupano: ecco quando può rientrare
Immagine news Serie A n.4 Camolese: "Anche senza mercato estivo, la Lazio ha dei valori. Ed è destinata a migliorare"
Immagine news Serie A n.5 I centravanti tutti a segno, un rigore sbagliato e una bella Italia: le migliori foto dall'Estonia
Immagine news Serie A n.6 Gilmour in panchina anche con la Scozia: "Mai bello, voglio dimostrare al mister che sbaglia"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Andreoletti: "Che emozione l'Appiani. Ilicic? Sarebbe stato bello vederlo contro Papu"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, classifica a confronto: Modena a +9. Sprofondo Spezia: è a -10
Immagine news Serie B n.3 Virtus Entella, le medie voto alla sosta di ottobre: Colombi e Nichetti positivi. Debendetti fatica
Immagine news Serie B n.4 Venezia, le medie voto alla sosta di ottobre: Busio al comando. Adorante senza squilli
Immagine news Serie B n.5 Sudtirol, le medie voto alla sosta di ottobre: guidano gli alfieri. Tranne il capitano
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Fracchiolla sul mercato: “Rimpianto Corona, ma a gennaio torneremo alla carica”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rimini, D’Alesio: "Con i ragazzi e il lavoro, non il contrario. Stiamo ritrovando ordine e identità"
Immagine news Serie C n.2 Livorno, caccia al nuovo allenatore: duello tra Gautieri e Lucarelli per la panchina
Immagine news Serie C n.3 Mallahi: "La Pro Vercelli mi ha convinto, qui si gioca con intensità e divertimento"
Immagine news Serie C n.4 Cosenza, Buscé avverte: "L’Atalanta U23 è una squadra pericolosa. Servirà massima attenzione"
Immagine news Serie C n.5 Trapani, Aronica: "Grandolfo sta dando tutto, ma ha bisogno di rifiatare"
Immagine news Serie C n.6 Cavese, Prosperi accoglie Luciani: "Tra gli svincolati era il migliore. Può partire titolare”
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter W., Santi: "Punto importante conquistato con il cuore. Ora pensiamo alla Coppa e al Parma"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Piovani: “Punto importante in una serata difficile, meritavamo di perdere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Terza operazione al menisco in un anno. Il calvario della milanista Babb
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, Santi salva l'Inter allo scadere: finisce 2-2 contro la Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, Canzi: "Deluse per i risultati ottenuti. Dobbiamo imparare a concretizzare"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio, Goldoni: "Vittoria importantissima. Ora testa alla Juventus, possiamo batterla"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?