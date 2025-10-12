Nikola Milenkovic, Firenze come una seconda casa. Ora in difficoltà con il Forest

Nikola Milenkovic vede la Fiorentina come la sua seconda casa dopo Belgrado. Perché a Firenze ha giocato 264 partite, salutando solamente dopo sette stagioni che lo avevano consacrato come uno dei migliori difensori della Serie A, salvo vedere una piccola flessione nelle ultime stagioni. "Vedere gli amici con cui ho condiviso tanti anni bellissimi è stato emozionante. Son contento che sia tornato anche mister Pioli, auguro a tutti il meglio - aveva detto dopo l'amichevole estiva fra i due club dove aveva ricevuto una maglia speciale con le sue presenze al club - La metterò in un quadro a casa. Ho passato sette anni a Firenze, che è la mia seconda casa. Lì sono cresciuto anche come uomo. Quella maglia la terrò stretta perché per me vale tanto".

Purtroppo la stagione non è iniziata bene per nessuno dei due. Il Nottingham Forest, dopo una bella vittoria con il Brentford alla prima di campionato, ha cambiato allenatore per gli screzi fra Marinakis e Nuno Espirito Santo, prendendo Ange Postecoglou come sostituto. La Fiorentina non ha ancora vinto nessuna gara, pareggiandone tre. Insomma, entrambe sono invischiate in problemi, seppur differenti, abbastanza comuni.

Il difensore serbo, in questo, è chiamato a mettere la propria esperienza. Nelle sue 49 partite con il Forest ha già segnato cinque reti, trascinando nel momento peggiore. Oggi Nikola Milenkovic compie 28 anni.