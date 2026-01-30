Unai Núñez, poco per essere considerato bidone. Abbastanza perché sia meteora

Unai Núñez poteva sembrare uno dei migliori acquisti del Verona della scorsa sessione di mercato. Al netto dei (tanti) minuti giocati, bisogna dire che lo spagnolo ha fallito nel lasciare un'impressione concreta nella stagione scaligera. Diciassette presenze in campionato e 1265 minuti, più una in Coppa Italia. Poco per valutarlo come un vero e proprio bidone, sicuramente abbastanza per considerarlo meteora.

Negli scorsi giorni è addirittura arrivata la risoluzione contrattuale del prestito, lasciandolo quindi alla sua prossima avventura. "Hellas Verona FC comunica di aver definito con RC Celta la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Unai Núñez. Hellas Verona FC saluta e ringrazia Unai, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera".

Sapendo la sua destinazione poco dopo. "Il Valencia CF ha un accordo con l'RC Celta de Vigo per l'acquisto di Unai Núñez fino al termine della stagione. Il difensore centrale basco (30/01/1997) arriva in prestito dopo aver indossato la maglia dell'Hellas Verona, con cui ha disputato la prima metà della stagione, disputando un totale di 18 partite ufficiali tra Serie A e Coppa Italia. Dopo le esperienze all'Athletic Club, all'RC Celta de Vigo e all'Hellas Verona, Unai Núñez ha collezionato oltre 200 presenze professionistiche". Oggi Unai Núñez compie 29 anni.