Salta Mateta al Milan, ma il Palace prende un sostituto... ex Milan
Jorgen Strand Larsen andrà al Crystal Palace, nonostante il trasferimento di Jean-Philippe Mateta al Milan sia saltato. Secondo quanto riportato dall'Evening Standard, i londinesi pagheranno 43 milioni di sterline più 5 di eventuali bonus al Wolverhampton per assicurarsi le prestazioni del norvegese.
Nel frattempo ci sono ancora poco meno di due ore per capire il destino di Mateta, qul quale c'è anche la Juventus oltre che il Nottingham Forest. Strand Larsen, 25 anni, in questa stagione ha raccolto 26 presenze segnando 6 reti, ma una sola in Premier League. Curiosamente, il giocatore ha vestito la maglia del Milan, militando nella squadra Primavera nella stagione 2017/18.
