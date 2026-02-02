Ufficiale Il Crystal Palace si tiene Mateta e spende una cifra record per Strand Larsen

Ecco il comunicato del Crystal Palace che annuncia l'acquisto di Jørgen Strand Larsen. L'attaccante norvegese, fa sapere il club, diventa il giocatore più costoso di sempre per i londinesi.

Accordo di quattro stagioni e mezzo, indosserà la maglia numero 22: "Sono davvero entusiasta di arrivare al Crystal Palace. È un'esperienza che desideravo fare da molto tempo. Sono qui per portare energia e obiettivi e per cercare di fare del mio meglio per il club".

Il presidente Steve Parish lo accoglie così: "Siamo lieti che Jørgen abbia scelto di continuare il suo straordinario viaggio con noi e non vediamo l'ora di vederlo in azione a Selhurst Park. Sono sicuro che si dimostrerà una risorsa preziosa per gli anni a venire".

Stando alle informazioni che arrivano dall'Inghilterra, Strand Larsen è costato al Crystal Palace ben 43 milioni di sterline (circa 50 milioni di euro) più ulteriori 5 di eventuali bonus. Il Palace ha rotto gli indugi per il giocatore, strappato al Wolverhampton, nonostante la mancata cessione di Jean-Philippe Mateta al Milan. Quest'ultimo non ha superato le visite mediche e con ogni probabilità verrà operato.