Il Crystal Palace trova un 'erede' di Mateta: preso Strand Larsen dal Wolverhampton

In attesa di capire quale sarà il futuro di Mateta, corteggiato tra le altre anche dal Milan, il Crystal Palace si cautela con un rinforzo per il reparto offensivo. Stando a quello che riporta Fabrizio Romano, le Eeagles hanno chiuso per l'arrivo di Jørgen Strand Larsen.

L'attaccante arriva dal Wolverhampton per 45 milioni di sterline: già fissate le visite mediche e, nelle prossime ore, dovrebbero essere limati gli ultimi dettagli che riguardano le commissioni. L'attaccante norvegese viene da una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative, con soli 6 gol realizzati in 26 apparizioni tra tutte le competizioni. A lui il compito di riscattarsi da qui a giugno, oltre che di far dimenticare - in caso di addio - uno come Mateta che al Palace ha segnato 56 gol in 186 partite tra il 2021 e il 2026.