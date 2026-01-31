Julian Alvarez, non troppo felice a Madrid. Obiettivo di mercato estivo del Barcellona

Julian Alvarez vuole cambiare aria? È un interrogativo che negli ultimi mesi va per la maggiore, poiché diversi club si sono interessati a lui. In particolare il Barcellona che è pronto a cambiare qualcosa nel suo attacco quando Lewandowski andrà a scadenza, cioè il prossimo 30 giugno. A quel punto bisognerà capire se l'argentino sarà il primo obiettivo per i blaugrana, sebbene il suo modo di giocare sia molto apprezzato proprio dai dirigenti catalani. Alcune voci, del resto, lo hanno già dipinto come non troppo felice di rimanere a Madrid per le prossime annate.

Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico, ha deciso di toglierlo dal mercato per questa sessione. "Julián è un giocatore che ha un contratto lungo con l’Atlético Madrid e credo davvero che a entrambe le parti interessi che continui, sia al club sia a lui. Non abbiamo avuto alcuna conversazione, né formale né informale, con il Barcellona né con nessun altro club, perché quello che vogliamo è che resti con noi, dato che è un grandissimo giocatore. Se sono tranquillo? Non tranquillo, tranquillissimo".

Da capire se anche a giugno, magari dopo il Mondiale, l'Atletico Madrid riuscirà a tenerlo in rosa. Oppure se avrà diverse opportunità. Oggi Julian Alvarez compie 26 anni.