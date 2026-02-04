Rasmus Hojlund, la maggior plusvalenza dei Percassi. Tornato in Italia in estate

Rasmus Hojlund, nei diciassette anni del Percassi bis, è la plusvalenza migliore di casa Atalanta. Oltre 50 milioni di euro, dopo essere stato preso per 17 e rivenduto un anno dopo al Manchester United per 75 milioni più di bonus. In Inghilterra però non è andata benissimo, al netto di una prima stagione discreta ma forse non all'altezza delle aspettative. Per questo in estate è tornato in Italia.

Nel giorno della sua presentazione con il Napoli aveva spiegato così. "Ora sono tornato in Italia ma con più esperienza, sono un giocatore migliore con più esperienza internazionale in Premier League e Champions. Vengo qui con la voglia di mettermi alla prova nel miglior club italiano. Porto con me le esperienze in Premier, in Champions e in Europa League che mi hanno reso un calciatore migliore. Qui andrà benissimo: darò tutto per la squadra e per raggiungere ogni traguardo. Ii tifosi sono pazzi del calcio, la città è stupenda. Non vedo l'ora di giocare la prima al Maradona”.

Dal suo arrivo non sta andando male, almeno personalmente. Dieci gol complessivi di cui uno in Supercoppa Italiana, primo trofeo vinto con il Napoli. Paga, forse, il calcio di Antonio Conte e soprattutto i tanti infortuni che hanno afflitto la squadra partenopea. Oggi Rasmus Hojlund compie 23 anni.