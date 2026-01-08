Manuel Locatelli, capitano della Juventus. Decisivo per la Champions di quest'anno

Nella passata stagione è stato tra i più criticati della Juventus. Forse perché italiano, probabilmente perché non ruba l'occhio come altri suoi compagni, più dotati tecnicamente e brevilinei. Però Manuel Locatelli ha un grande merito: quello di avere mandato la Juventus in Champions League, evitando probabilmente una sorta di ricostruzione, di un anno zero che potrebbe essere rimandato solo di una stagione. Perché i 70 milioni della competizione continentale porta a fare conti diversi dal punto di vista economico, soprattutto quando hai un asset come Yildiz che può tranquillamente essere ceduto a quella cifra, ma poi avresti un altro tipo di gioco da dovere sviluppare.

Locatelli è arrivato alla Juventus per 35 milioni nel 2021. Con un'operazione particolare - prestito biennale e poi obbligo di riscatto - e soprattutto la sensazione che fosse una cifra non bassa per un periodo storico come quello del Covid, dove tutti i club (Juventus compresa) avevano difficoltà a trovare risorse da spendere sul mercato.

Insignito della fascia, non si pone limiti. "Noi dobbiamo puntare a vincere le partite, poi vedremo a marzo dove saremo. La cosa più importante era trovare la compattezza e fiducia. Quando ha fiducia poi riesci ad andare avanti nel modo giusto. Al di là di tutti i calcoli che si possono fare". Oggi Manuel Locatelli compie 28 anni.