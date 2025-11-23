Lazio, ospite d'eccezione all'Olimpico per la gara con il Lecce: in tribuna Salas

All’Olimpico si è rivisto un volto che ha segnato la storia recente della Lazio: Marcelo Salas. In occasione della sfida contro il Lecce, l’ex attaccante cileno - protagonista del secondo Scudetto biancoceleste e idolo di un’intera generazione - è tornato nello stadio che per anni gli ha fatto da casa durante la sua esperienza nella Capitale.

Il “Matador” ha fatto il suo ingresso in un Olimpico insolitamente semi vuoto. La protesta del tifo organizzato, che ha scelto di non essere presente in seguito al mancato accesso a bordo campo della nipote di Vincenzo Paparelli nella gara contro il Cagliari, ha infatti lasciato tribune e curve con una cornice meno calorosa del solito. Nonostante ciò, la presenza di Salas ha rappresentato un momento significativo per tutto l’ambiente laziale.

La società ha voluto celebrare il suo ritorno pubblicando una foto dell’ex attaccante, subito diventata virale tra i tifosi. Un gesto semplice, ma sufficiente a riaccendere il ricordo di un calciatore che, con i suoi gol e la sua grinta, ha contribuito a scrivere alcune delle pagine più importanti della storia biancoceleste. Un ritorno carico di emozione in uno stadio che non ha mai smesso di considerarlo uno dei suoi simbol