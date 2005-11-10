Inter, terza maglia speciale a Rotterdam. E sparirà di nuovo lo sponsor Betsson

L’Inter cambia look per la notte di Champions League contro il Feyenoord. Questa sera, infatti, i nerazzurri scenderanno in campo con il Third Kit, che farà il proprio debutto nella massima competizione europea con una novità studiata appositamente da Nike.

Font speciale per la Champions

La terza maglia dell’Inter prevede infatti due diverse versioni di nomi e numeri. In Serie A e Coppa Italia viene utilizzato il font classico, mentre per le gare di UEFA Champions League è stata sviluppata una variante specifica, che debutterà proprio questa sera a Rotterdam. Il font europeo è disponibile anche per la personalizzazione delle maglie acquistate attraverso lo store ufficiale online del club e negli Inter Store.

Niente Betsson.Sport sulla maglia

Ci sarà inoltre un’altra differenza rispetto alla versione abitualmente utilizzata dall’Inter. In conformità alla normativa vigente nei Paesi Bassi, come già accaduto in Spagna con il Real MAdrid, sul front della maglia non sarà presente il logo di Betsson.Sport.