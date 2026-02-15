Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Cagliari, mister Pisacane: "Ai lungodegenti, si aggiungono anche Gaetano e Zé Pedro"

Cagliari, mister Pisacane: "Ai lungodegenti, si aggiungono anche Gaetano e Zé Pedro"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:00Serie A
Elena Accardi

Terminata la rifinitura al CRAI Sport Center, il mister del Cagliari Fabio Pisacane ha tenuto la consueta conferenza stampa di presentazione del match che i suoi rossoblù disputeranno domani, ore 20:45, alla Unipol Domus contro il Lecce. Di seguito le risposte del tecnico dei sardi.

Ore 12:10 L'inizio della conferenza è prevista per le 12:30.

Ore 12:25 La conferenza comincerà dieci minuti più tardi rispetto all'orario indicato.

Ore 12:40 Inizia la conferenza stampa.

Com'è la situazione infermeria? Quella di domani può essere una gara match point?
"Mina sta bene e sicuramente domani sarà della partita. Noi lo stiamo supportando sia per dare contributo al suo impegno in squadra che per la sua convocazione in Nazionale. Saranno assenti in diversi e saranno assenze importanti: ai vari Belotti, Felici, Deiola e Folorunsho, si aggiungono anche Gaetano e Zé Pedro. Non dico che ce lo aspettavamo, ma nell'ultimo periodo hanno faticato tanto, tirando la carretta. Ma la nostra forza è nel gruppo. Domani sarà una battaglia, molto diversa dalla partita di andata, ma non la definirei un match point. Semplicemente una partita importante contro un avversario difficile".

Tenendo conto degli infortunati, domani cambieranno sicuramente gli interpreti della gara. Cambia anche la partita?
"La partita di domani sarà diversa, anche perché tutte le squadre hanno fatto un po' di cambiamenti nel corso del mercato. Sicuramente ci saranno difficoltà e la differenza la faranno i dettagli e le letture. Rispettiamo il Lecce come tutti, ma siamo consapevoli che al netto delle assenze l’importante sarà interpretare la partita per quello che la classifica ci permette di ragionare, facendo riferimento a uno scontro diretto in cui la fame la farà da padrona".

Il Cagliari segna poco nei primi quindici minuti. Cosa bisogna fare per migliorare questo dato?
"Senza dubbio c'è ancora qualcosa da registrare se invece che segnare nei primi quindici minuti solitamente ne incassiamo. Spero che già domani possa arrivare il primo gol nel primo quarto d'ora senza subirne".

Mazzitelli può sostituire Gaetano?
"Sicuramente Mazzitelli per caratteristiche mi dà più soluzioni, ma è un altro di quelli che in questo periodo sta spingendo tantissimo: magari l’infortunio di Gaetano mi dà la possibilità di cambiare struttura di gioco. Vedremo cosa dirà la rifinitura di domani".

Dopo la sconfitta contro la Roma, ha dovuto lavorare sotto l'aspetto psicologico della squadra?
"La partita di Roma ha dato degli spunti semplici: ho detto a caldo che la squadra ha sbagliato tantissimo nell’ultimo passaggio. Non voglio dire che abbiamo subito l’atmosfera e la voglia di punti della Roma, ma è normale che qualcosa ci è mancato. Per questo ogni settimana alleniamo la compattezza e la lucidità di scelta nell’avere la palla tra i piedi. Per cui penso che la squadra stia andando oltre quello che realmente ha dentro proprio perché quando ci vengono tolti 6 o 7 potenziali titolari alla lunga questo qualcosa toglie, ma siamo qui per trovare le soluzioni e non piangerci addosso".

Come ha valutato il ritorno di Dossena?
"Dopo la gara contro la Roma, gli ho fatto i complimenti. Arriva da una situazione difficile, dove è rimasto fuori dai campi per undici mesi ed, avendo passato una situazione simile da calciatore, sapevo non sarebbe stato facile. Non era banale che abbia tenuto il campo e sia uscito alla distanza. a me premeva dargli un grandissimo bentornato, lo conosciamo e sapevamo che aveva bisogno di mettere benzina nelle gambe. Poi chi gioca sbaglia, chi non gioca non sbaglierà mai".

Mister parliamo un po' del fenomeno dei simulatori...
"Non mi piace fare processi mediatici però una cosa è certa: il calcio sta perdendo di credibilità. Mi auguro che d’ora in poi si possano fare meno errori, ma mi fermo qua perché da inizio stagione non voglio parlare degli arbitri. Abbiamo bisogno di ritrovare credibilità".

Che avversario pensa sarà domani il Lecce?
"I numeri dicono che il Lecce è una squadra seconda per lanci lunghi e alterna pressing alto a ripartenze. Ha calciatori di categoria con la giusta personalità, è normale che se la metti nelle condizioni di giocare lo fa. Ma abbiamo in testa una fotografia chiara di quel che può essere il Lecce domani. Cercheremo di fare un piano gara per provare a portare più episodi possibili a nostro favore. Cercheremo di togliere la profondità a Cheddira".

Che effetto fa ritrovare nuovamente Di Francesco?
"Affronto un allenatore esperto, da tanti anni in Serie A. Tralasciando ciò che c'è stato tempo addietro che ormai è acqua passata, mi ha lasciato tanto dal punto di vista tecnico-tattico".

L'assenza di Gaetano può portare alla scelta di un centrocampo a due con la coppia Adopo-Sulemana?
"Sì, può essere una soluzione. Sulemana è pronto a giocare dall’inizio così come altri. C’è un progetto tecnico che stiamo portando avanti dall'inizio, abbiamo giovani interessanti: siamo quasi a marzo, se qualche giovane si allena bene ed è dentro i meccanismi c’è possibilità di vederlo dall’inizio. Penso che da questo punto di vista sono sempre alla ricerca della soluzione, mettendo anche forze fresche".

Lei ha detto che non sarà un match point, ma il suo Cagliari è in un'ottima posizione già. Ha paura che qualcuno dei suoi possa iniziare a fare i calcoli?
"Mancano 13 partite dopo questa, dipende tutto dai punti di vista. Se dovesse succedere mi auguro di non vedere o sentire nulla. Sono convinto di allenare un gruppo che ha già navigato nella tempesta, che sa quanto sia infida la Serie A e che non commetteremo questo errore, soprattutto perché ci mancano tanti elementi".

C'è possibilità di vedere Albarracin?
"Albarracin è un ragazzo che ha il calcio dentro, ha tecnica, tiro, vede la porta e sicuramente va gestito. Mi auguro che per lui valga lo stesso per Kiliçsoy e Rodriguez, che tutti non vedevano l’ora di vederli all’opera: quando li abbiamo visti sono arrivati più pronti e, inconsciamente, anche con una pressione minore. Personalmente penso che con i giovani l’allenatore debba essere uno scudo, che in certi momenti si prende critiche e rimproveri dai giornalisti per il mancato utilizzo, ma lo fa per alleviare la pressione a questi ragazzi, così che possano essere più liberi di esprimersi".

Ore 12:58 Termina la conferenza stampa.

Articoli correlati
Cagliari, anche Pisacane commenta il rosso a Kalulu: "Abbiamo bisogno di ritrovare... Cagliari, anche Pisacane commenta il rosso a Kalulu: "Abbiamo bisogno di ritrovare credibilità"
Cagliari-Lecce, le probabili formazioni: Mina si riprende il posto, Cheddira confermato... Cagliari-Lecce, le probabili formazioni: Mina si riprende il posto, Cheddira confermato in attacco
Lo stadio "Gigi Riva" di Cagliari impantanato, Giulini e quell'incontro a tre in... Lo stadio "Gigi Riva" di Cagliari impantanato, Giulini e quell'incontro a tre in un ristorante sardo di Milano...
Altre notizie Serie A
Lazio, Provstgaard sull'assenza di tifosi: "Difficile, ma la situazione è questa"... Lazio, Provstgaard sull'assenza di tifosi: "Difficile, ma la situazione è questa"
Oggi Torino-Bologna, i convocati di Baroni: restano fuori tre infortunati Oggi Torino-Bologna, i convocati di Baroni: restano fuori tre infortunati
Cremonese-Genoa, le formazioni ufficiali: c'è Djuric con Vardy. De Rossi lancia Messias... Cremonese-Genoa, le formazioni ufficiali: c'è Djuric con Vardy. De Rossi lancia Messias
Parma-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: tocca a Strefezza dal 1', Bowie confermato... Parma-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: tocca a Strefezza dal 1', Bowie confermato
Padovano: "Deluso da Bastoni e dalla sua esultanza. Così come dalle parole di Chivu"... Padovano: "Deluso da Bastoni e dalla sua esultanza. Così come dalle parole di Chivu"
Clamoroso a Udine: il Sassuolo va avanti 2-1 in due minuti con un super Pinamonti... Clamoroso a Udine: il Sassuolo va avanti 2-1 in due minuti con un super Pinamonti
Sabatini elogia Vergara: "Un campione, è forte, caparbio e tenace. E' pronto per... Sabatini elogia Vergara: "Un campione, è forte, caparbio e tenace. E' pronto per la Nazionale"
Da Bastoni alla "gioia" di Vergara e Selemaekers: l'urgenza di cambiare il regolamento... Da Bastoni alla "gioia" di Vergara e Selemaekers: l'urgenza di cambiare il regolamento
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Le più lette
1 Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
2 Enrico Letta dopo Inter-Juventus: "Bastoni non va convocato in Nazionale"
3 Hernanes sbotta: "Se Dazn mi richiama non vengo, qua non si parla di calcio. Chiamate Marelli"
4 Napoli-Roma, le probabili formazioni: McTominay e Dybala non ce la fanno. C'è Soulé
5 L'Inter vince vola. E Chivu minimizza sul rosso a Kalulu: "Il tocco è leggero, ma è un tocco"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Rosso a Kalulu, parla Rocchi: "Errore chiaro di La Penna, ma tutti cercano di fregarci"
Immagine top news n.2 Torna la Champions, ecco le designazioni arbitrali: Juve a Makkelie, Atalanta a Gozubuyuk
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni di tutte le gare del 25° turno
Immagine top news n.4 Juve piena di rabbia: arbitri nel mirino. Chiellini e Comolli: "Non è calcio. È inaccettabile"
Immagine top news n.5 L'Inter vince vola. E Chivu minimizza sul rosso a Kalulu: "Il tocco è leggero, ma è un tocco"
Immagine top news n.6 Chivu non ci sta: "Kalulu tocca Bastoni, bisogna dirlo. In quel caso le mani devi lasciarle a casa..."
Immagine top news n.7 Juve, Chiellini senza freni: "Errori inaccettabili, partita rovinata. Arbitri inadeguati"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
Immagine news podcast n.2 Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così?
Immagine news podcast n.3 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
Immagine news podcast n.4 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Como-Fiorentina tra Europa e salvezza "giocata" dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli-Roma, spareggio Champions: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'Udinese si addormenta, 2 minuti che bastano al Sassuolo: i neroverdi vincono 2-1 in Friuli
Immagine news Serie A n.2 Lazio, Provstgaard sull'assenza di tifosi: "Difficile, ma la situazione è questa"
Immagine news Serie A n.3 Oggi Torino-Bologna, i convocati di Baroni: restano fuori tre infortunati
Immagine news Serie A n.4 Cremonese-Genoa, le formazioni ufficiali: c'è Djuric con Vardy. De Rossi lancia Messias
Immagine news Serie A n.5 Parma-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: tocca a Strefezza dal 1', Bowie confermato
Immagine news Serie A n.6 Padovano: "Deluso da Bastoni e dalla sua esultanza. Così come dalle parole di Chivu"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia-Frosinone, le formazioni ufficiali: emergenza in mezzo per Donadoni
Immagine news Serie B n.2 Cambio di passo e fortino Marassi: la Samp ha invertito la rotta. E ha pure dei rimpianti
Immagine news Serie B n.3 Bari-SudTirol, le formazioni ufficiali: è Mane il vice Dickmann. Verdi parte titolare
Immagine news Serie B n.4 Cesena, Cerri: "Dispiace giocare bene e perdere così. Ma sapremo risalire"
Immagine news Serie B n.5 Cambiare per salvare la panchina: Gorgone pronto a ridisegnare il suo Pescara
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, Pierini va ko: si teme uno stiramento e 15 giorni di stop. Attesa per gli esami
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Due squadre, sette panchine e zero vittorie. La stagione da dimenticare di mister Cangelosi
Immagine news Serie C n.2 Foggia, Cangelosi si dimette dopo una settimana: due i nomi per la panchina
Immagine news Serie C n.3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Cangelosi lascia Foggia dopo 7 giorni
Immagine news Serie C n.4 Foggia, termina già l'avventura di Cangelosi in panchina: il tecnico si è dimesso
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, Gallo: "Giusto che ognuno di noi si dia un obiettivo. Dobbiamo difendere il margine"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, prosegue la 27ª giornata: in campo tutti e tre i gironi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Roma, partenopei imbattuti in casa. Gasp ha battuto Conte solo 2 volte
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Bologna, Italiano in vantaggio su Baroni negli scontri diretti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cremonese-Genoa, Grifone che in questo 2026 è in modalità Over 4.5
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Milan, nota dopo la gara con la Fiorentina: "Campo impraticabile, a rischio le calciatrici"
Immagine news Calcio femminile n.2 Parma-Inter, le formazioni ufficiali: Polli con Wullaert. Kerr guida del ducali
Immagine news Calcio femminile n.3 Oggi in campo le prime tre della classe: si chiude la 14ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Un lampo di Janogy stende il Milan. Festa viola: 1-0 nell'ultimo anticipo di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Girelli e quel sogno di un'esperienza estera mai nascosto. Che ora potrebbe concretizzarsi
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, Tramezzani inizia col piede giusto. Colpo Ternana nello scontro salvezza
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…