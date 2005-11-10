Due grandissimi affari del Napoli di ADL e Giuntoli nella top 10 del Pallone d'Oro

Nessun giocatore del Paris Saint-Germain nella top-cinque della classifica del Pallone d'Oro annunciata ieri sera a Londra è senza dubbio una nota stonata per quella che è stata l'ultima stagione dei bicampioni d'Europa. Vero infatti che Khvicha Kvaratskhelia, il miglior giocatore dell'ultima Champions League, era l'unico calciatore dei 30 candidati a non aver preso parte al Mondiale, ma il georgiano oggi alle prese con un brutto infortunio avrebbe meritato ben più del sesto posto finale. E cosa dire di Fabian Ruiz? L'unico calciatore nell'ultima stagione a vincere tutto: sei titoli tra PSG e Spagna, in bacheca la Champions e la Coppa del Mondo. Due competizioni entrambe da protagonista eppure alla fine solo un decimo posto.

Per Fabian quattro stagioni a Napoli

Kvaratskhelia e Fabian Ruiz sono anche gli unici due giocatori presenti nella top ten del Pallone d'Oro 2026 transitati in Serie A, entrambi a Napoli. Era il Napoli di De Laurentiis e Giuntoli con Micheli a capo del settore scouting. Era una società che nell'estate 2018 pagava la clausola risolutoria per acquistare dal Betis Siviglia il centrocampista spagnolo: 30 milioni di euro per un centrocampista che alle falde del Vesuvio ha trascorso quattro stagioni. Per lui quattro stagioni da protagonista, 166 presenze, 22 gol e 15 assist prima di volare a Parigi a un anno dalla scadenza del contratto. Nell'estate precedente alla conquista del terzo Scudetto dei partenopei, Fabian è andato al PSG per 23 milioni di euro per vincere molto di più. Da quando è in Francia ha vinto tutto e di più: in totale, 14 trofei in cinque stagioni.

Poi è iniziata l'era Kvaratskhelia

Nell'estate in cui Fabian Ruiz sbarcava a Parigi Khvicha Kvaratskhelia muoveva i suoi primi passi del Napoli. Il georgiano è stato il più grande affare dell'era De Laurentiis, 10 milioni di euro per strapparlo alla Dinamo Batumi e consegnare a Luciano Spalletti l'MVP della stagione 2022/23. Kvara resterà a Napoli due stagioni e mezza: 107 presenze, 30 gol e 24 assist. A gennaio 2025 il suo trasferimento al Paris Saint-Germain per 70 milioni di euro più bonus, giusto in tempo per vincere alla corte di Luis Enrique due Champions League. La seconda da protagonista assoluto, 10 gol e sette assist che hanno permesso al PSG di confermarsi in finale contro l'Arsenal dodici mesi dopo aver strapazzato l'Inter.