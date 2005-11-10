Pallone d'Oro 2026, la Top10 finale. Mbappe e Yamal alle spalle di Harry Kane
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Luca Bargellini
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27.10.2026 00:07Serie A
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Arriva la graduatoria completa delle prime dieci posizioni dell'edizione 2026 del 'Pallone d'Oro' vinto da Harry Kane, attaccante del Bayern Monaco e capitano della Nazionale inglese.
Sul podio, assieme all'ex Tottenham, sono arrivati Kylian Mbappe del Real Madrid al secondo posto e Lamine Yamal del Barcellona al terzo.
Questa la Top10 del 'Pallone d'Oro 2026:
1. Harry Kane (Bayern Monaco)
2. Kylian Mbappe (Real Madrid)
3. Lamine Yamal (Barcellona)
4. Rodri (Manchester City)
5. Lionel Messi (Inter Miami)
6. Kvicha Kvaratskhelia (PSG)
7. Ousmane Dembélé (PSG)
8. Erling Haaland (Manchester City)
9. Michael Olise (Bayern Monaco)
10. Fabian Ruiz (PSG)
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