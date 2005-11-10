Serie B, Virtus Entella-Avellino: Chiappella e Nesta in cerca di riscatto

Dopo un solo giorno di pausa, il campionato di Serie B riparte subito con il turno infrasettimanale valido per la 9ª giornata. Questa sera, alle ore 20:00, il "Comunale" di Chiavari farà da cornice ad un'intrigante sfida tra Virtus Entella e Avellino. I liguri scendono in campo decisi a scacciare i fantasmi che aleggiano sul proprio fortino: un successo sarebbe fondamentale per il morale e darebbe nuova linfa alla rincorsa verso l'obiettivo stagionale del consolidamento e del mantenimento della categoria. Di fronte, però, si troveranno i lupi irpini guidati da Nesta, altrettanto affamati di punti. Gli ospiti hanno un assoluto bisogno di ritrovare la vittoria per dare continuità al lavoro svolto finora ed evitare di perdere posizioni preziose in classifica.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - Il cammino degli uomini di Andrea Chiappella è finora in linea con le aspettative della vigilia. I biancocelesti occupano attualmente il 12° posto in classifica a quota 9 punti, e arrivano dal passo falso di sabato scorso: uno stop casalingo per 1-0 contro il Mantova che ha così interrotto una striscia positiva di cinque risultati utili consecutivi. Una sconfitta che brucia, specialmente perché arrivata tra le mura amiche, in quello stadio che nella passata stagione si era rivelato un vero e proprio fortino inespugnabile grazie ai 34 punti conquistati su 42 totali. Ciononostante, con una vittoria questa sera, i diavoli neri scavalcherebbero proprio l'Avellino entrando in piena zona play-off ma massima attenzione però ai passi falsi: l'estremo equilibrio di questo campionato fa sì che la zona retrocessione disti, al momento, appena tre lunghezze. Per questa sfida restano ai box Davide Bariti e Ivan Marconi.

COME ARRIVA L’AVELLINO - C’è voglia di riscatto in casa irpina dopo gli ultimi due passi falsi: il pareggio per 1-1 sul campo del Cesena e lo stop casalingo per 1-0 contro il Padova, impongono ai biancoverdi un immediato cambio di marcia per ritrovare i tre punti. Sulla carta i campani partono favoriti, forti di una rosa superiore, e a supportare le loro ambizioni c'è l'identità data da Nesta: un calcio propositivo che sfrutta la spinta e i cross dei quinti di centrocampo per aggredire l'area con i tempi giusti di mezzali e attaccanti. Un meccanismo avvolgente che ha funzionato anche nell'ultimo turno, dove è mancata soltanto la freddezza sotto porta. Attualmente all'8° posto con 11 punti, l'Avellino difende l'ultimo slot della zona play-off, ma in una classifica così corta l'errore non è ammesso, data la folla di inseguitrici pronte ad approfittare di un altro passo falso. Per la trasferta in Liguria, Nesta dovrà fare a meno dell'infortunato Daniel Fila e del difensore Lorenco Šimić, escluso dai convocati.