Milan in emergenza totale: altri infortunati! Inevitabile pensare al mercato
Antonello Gioia
Uscendo dallo stadio di Udine, Gerry Cardinale ha espresso, attraverso il suo Ufficio Stampa, la sua felicità per la vittoria contro l’Udinese, sottolineando ancora una volta il sostegno e il supporto a Ruben Amorim: "La squadra continua a migliorare e ha mostrato grande resilienza dopo la deludente partita in Europa. Abbiamo mantenuto alta l'intensità per tutta la gara; il possesso palla e l'aggressività nel recuperare il pallone dopo averlo perso sono stati aspetti molto positivi. Ruben (Amorim, ndr) ha gestito bene le rotazioni e le sostituzioni. Tutto ciò ci pone in una buona condizione in vista della partita di mercoledì in casa".
MILAN IN EMERGENZA
Domani, però, l’allenatore rossonero avrà nuovamente a che fare con un'enorme emergenza, dato che all’appello mancheranno ben otto calciatori: Gila, Diego Moreira, Rabiot, Chukwueze, Saelemaekers, Gabbia, Pietro Terracciano e Loftus-Cheek, per il quale ieri è stato diramato il seguente comunicato: “Nel corso della partita di ieri tra Udinese e Milan, Ruben Loftus-Cheek ha riportato una lesione a carico di un muscolo flessore mediale della coscia sinistra. È previsto un esame di controllo tra due settimane”.
SERVIRÀ IL MERCATO
È inevitabile, dunque, pensare che a gennaio il Milan dovrà essere assolutamente rinforzato sul mercato, in modo da aiutare Ruben Amorim ad affrontare con cognizione di causa e con i giusti valori le tre competizioni in cui i rossoneri sono impegnati in questa stagione. Sono previsti, infatti, rinforzi già a gennaio in difesa, sugli esterni e in attacco, dove Gonçalo Ramos è e rimarrà il titolare, ma avrà bisogno di un'alternativa più pronta rispetto a quella attuale rappresentata da Francesco Camarda.