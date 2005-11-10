La ghiotta occasione dell'Inter U23, la voglia di risalita dell'Atalanta U23: tra oggi e domani i recuperi

Giornata di grande calcio in Serie C, perché non ci sarà solo la Coppa Italia di categoria in questi due giorni (CLICCA QUI per il programma completo degli ottavi di finale), ma anche i recuperi di due gare di altrettante formazioni U23, che chiuderanno così - in modo completo e definitivo - le 11 giornate del torneo di terza serie finora giocate.

Chi ha l'occasione più ghiotta, l'Inter U23 o la Scafatese?

Si parte questo pomeriggio con la sfida del Girone C tra Inter U23 e Scafatese, che prenderà il via alle ore 14:30; ghiotta occasione per la formazione di Stefano Vecchi, ora a quota 14 punti, che con una vittoria potrebbe agganciare a 17 proprio la formazione campana e un altro gruppetto di squadre formato da Casertana e Audace Cerignola. Punti che valgono per altro la zona playoff, ma la Scafatese non ha chiaramente intenzione di mollare, perché un successo le permetterebbe di agganciare il terzo posto ora appannaggio del Sorrento a quota 20.

Vis Pesaro nei guai, l'Atalanta U23 vuole avvicinare i playoff.

Domani spazio al Girone B e ad Atalanta U23-Vis Pesaro, che sfideranno alle ore 18:00. Soli 4 i punti dei marchigiani, che sembrano non riuscire a venire fuori dalla crisi post Stellone, il tecnico che fino allo scorso anno aveva fatto brillare i colori biancorossi, ma anche i bergamaschi non se la passano benissimo, l'attuale 15° posto; attenzione però, per loro la zona playoff è distante solo 4 punti, vincere sarebbe un buono scatto.