Serie A, la Top 11 dopo 8 giornate: cambiano 4 giocatori, trequarti comasca

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Serie A, la Top 11 dopo 8 giornate: cambiano 4 giocatori, trequarti comascaFocus TMW
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Gaetano Mocciaro
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autore Gaetano Mocciaro
27.10.2026 11:08Serie A
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Quattro cambiamenti nella Top 11 di Serie A dopo 8 giornate. Palmisani incassa quattro reti e abbassa la sua media voto, permettendo a Svilar infortunato di prendersi il ruolo di miglior portiere. Carlos Augusto soffia a Nuno Tavres il posto come miglior terzino sinistro. Sulla trequarti avanza il Como con Diao e Nico Paz, che rimpiazzano Cisse e Kvernadze. Questo il 4-2-3-1 che fa fede alle medie voto di Tuttomercatoweb:
Mile Svilar (Roma) 6.50
Emanuele Lulli (Roma) 6.60
Leonardo Balerdi (Roma) 6.75
Jacobo Ramon (Como) 6.56
Carlos Augusto (Inter) 6.67
Manu Kone (Roma) 6.83
Adrien Rabiot (Milan) 6.79
Assane Diao (Como) 6.58
Nico Paz (Como) 6.71
Diego Moreira (Milan) 7.00
Gustavo Varela (Monza) 7.00
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