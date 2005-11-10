Fantacalcio, 4 scommesse per la 9ª giornata
Luca Di Leonardo
In vista dell'inizio della nona giornata con l'anticipo Sassuolo-Lazio in programma questa sera alle 18:30, quattro scommesse da schierare al fantacalcio: un nome per reparto.
Palmisani (Frosinone-Lecce): nonostante i 4 gol subiti nella trasferta di Beramo ha preso 6 in pagella, zero insufficienze in pagella. Contro il Lecce può realizzare il suo terzo clean sheet.
Belghali (Torino-Como): sta trovando la forma della scorsa stagione. Primo gol in campionato nella sfida contro il Monza e 2 assist nella sfida precedente contro il Parma.
Bernardeschi (Milan-Bologna): complice l'assenza di Orsolini per infortunio, 6 volte titolare nelle ultime 7 giornate. 2 gol in stagione ed è il rigorista dei felsinei.
Pellegrino (Fiorentina-Atalanta): se non segna prende l'insufficienza in pagella. La Fiorentina è in difficoltà sul fronte offensivo ma l'Atalanta è una squadra che concede e subisce gol. L'attaccante argentino vuole trovare il terzo gol in campionato