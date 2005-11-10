Inter, Thuram sempre più decisivo per Chivu: e il club pensa già al rinnovo di contratto

L’esplosione di Marcus Thuram è sotto gli occhi di tutti. E la stagione iniziata da poco sta certificando quando l’attaccante dell’Inter stia sempre più diventando un elemento decisivo per la squadra allenata da Cristian Chivu anche senza la presenza del suo capitano Lautaro Martinez. La dimostrazione sta in come il francese ha ribaltato la Fiorentina nel recupero con una rete al 91’ e il rigore procurato e poi trasformato da Zielinski per il definitivo 2-1. Il giocatore è sempre più prezioso e nei momenti di difficoltà riesce sempre a trovare la giocata per togliere le castagne dal fuoco.

Primi incontri per il rinnovo

Il francese vuole naturalmente continuare ad essere decisivo per la squadra. Anche oltre il termine attuale del contratto. Il giocatore infatti è legato al club di viale della Liberazione fino al 2028 ma la sensazione è che si possa proseguire oltre questo scadenza. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sono già iniziati i colloqui con il direttore sportivo Dario Baccin.

Arrivare ad un accordo

Neanche a dirlo la linea della società, in accordo ovviamente anche con il presidente Beppe Marotta, è quella di proseguire insieme cercando presto un accordo che possa portare ad un rinnovo di contratto per l'attaccante francese.