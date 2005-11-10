Capello: "Milan-Inter uno dei bivi della stagione. La Roma ha un gioco collaudato"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato della Roma: "Ha un gioco già collaudato, mentre i rossoneri sono ancora in cerca di una propria fisionomia definitiva. Non è una critica: Gasperini lavora con i suoi uomini da un anno, mentre Amorim è appena arrivato e la differenza in campo si nota".

Sul successo del Milan in quel di Udine prosegue: "Tre punti importanti, proprio alla luce dell’emergenza in cui i rossoneri si trovano. Gli infortuni stanno cominciando a essere un fattore per tutte le squadre e Roma e Milan sono tra le più colpite al momento. Per fortuna le rose oggigiorno sono più lunghe e gli allenatori possono contare sulle cinque sostituzioni. Altro che ai miei tempi...".

Chiosa naturalmente col derby di sabato sera: "Ho la sensazione che possa essere uno dei bivi della stagione, anche se il cammino da fare resta lungo. Facile dire che lo sia per il Milan, che non è un progetto fatto e finito. Ma attenzione anche all’Inter: negli ultimi due anni i nerazzurri hanno dato ai rossoneri 35 punti di distacco, ma non hanno mai battuto il Diavolo in 7 derby consecutivi. Non sono pochi e nella testa dei giocatori di Chivu magari c’è ancora qualche scoria".