Amorim e sprint per Krosche, poi derby e nuovo San Siro: Milan, la settimana di Cardinale

La vittoria di Udine permette al Milan di affrontare con maggiore serenità una delle settimane più importanti della stagione. Dopo la delusione europea, la risposta della squadra ha soddisfatto soprattutto Gerry Cardinale, che ha ribadito la propria fiducia in Ruben Amorim: "La squadra continua a migliorare e ha mostrato grande resilienza dopo la deludente partita in Europa. Abbiamo mantenuto alta l'intensità per tutta la gara; il possesso palla e l'aggressività nel recuperare il pallone dopo averlo perso sono stati aspetti molto positivi. Amorim ha gestito bene le rotazioni e le sostituzioni". Cardinale resterà a Milano per stare vicino alla squadra in vista dei due appuntamenti consecutivi a San Siro: domani alle 18.30 contro il Bologna e soprattutto sabato 31 ottobre alle 20.45 nel derby contro l'Inter. In Serie A i rossoneri sono ancora imbattuti.

Cardinale accelera per Krosche: accordo economico già raggiunto

La permanenza di Cardinale a Milano, come si legge sul Corriere dello Sport, avrà anche un'importante componente dirigenziale. Il numero uno rossonero proseguirà infatti i contatti con Markus Krosche, individuato come futuro Head of Football del Milan. L'accordo economico con il dirigente sarebbe già stato raggiunto, mentre restano da definire nel dettaglio competenze e ruoli all'interno della nuova struttura. C'è poi da trovare l'intesa con l'Eintracht Francoforte per liberare Krosche prima della scadenza del 2028: la buonuscita dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni di euro. L'obiettivo del Milan è arrivare alla nomina prima della fine dell'anno, garantendo così ad Amorim una figura dirigenziale autorevole a supporto del lavoro quotidiano.

Nuovo San Siro, giovedì la presentazione: stadio da 71.500 posti

Quella di Cardinale sarà una settimana fondamentale anche sul fronte stadio. Giovedì alle 16.30, nella Sala Viscontea del Castello Sforzesco, verrà infatti presentato ufficialmente il progetto per il nuovo stadio di Milano, con Milan e Inter protagonisti. Il progetto è stato affidato agli studi Foster + Partners e Manica e prevede un impianto da circa 71.500 posti, oltre 13mila dei quali premium. Il nuovo San Siro dovrebbe sorgere nell'area occupata dagli attuali parcheggi, con l'apertura dei cantieri programmata per la seconda metà del 2027. L'obiettivo è completare l'opera in tempo per Euro 2032.