Serie B, Vicenza-Modena: Gallo vuole tre punti davanti al suo pubblico

Riflettori puntati sullo stadio “Romeo Menti” per la sfida di questa sera, martedì 27 ottobre, alle ore 20:00 tra Vicenza e Modena, match valido per la nona giornata del campionato di Serie B. I biancorossi, reduci dal successo esterno contro l’Empoli, cercano conferme davanti al proprio pubblico per dare continuità ai risultati e allontanarsi ulteriormente dalle zone calde della classifica. Di fronte ci sarà un Modena ambizioso, protagonista di un avvio di stagione positivo e deciso a rimanere agganciato alle posizioni di vertice. Una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi differenti, ma accomunate dalla voglia di conquistare punti importanti.

COME ARRIVA IL VICENZA

Il Vicenza si presenta all’appuntamento con rinnovata fiducia dopo la vittoria ottenuta sul campo dell’Empoli, un risultato prezioso sia per la classifica sia per il morale della squadra. Davanti al proprio pubblico, gli uomini di Gallo saranno chiamati a confermare i progressi delle ultime uscite, provando a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà un avversario di qualità. Per quanto riguarda le possibili scelte di formazione, dovrebbe affidarsi al consueto 3-5-2, con Gagno tra i pali e il terzetto difensivo composto da Papetti, Brighenti e Sandon. Sulle corsie esterne spazio a Caferri e Corazza, mentre in mezzo al campo Pellizzari, Zonta e Bellemo avranno il compito di garantire equilibrio, intensità e qualità nella gestione del pallone. In avanti, la coppia formata da Rauti e Merkaj sarà chiamata a finalizzare il lavoro della squadra e a sfruttare le occasioni che riuscirà a costruire.

COME ARRIVA IL MODENA

Situazione decisamente positiva per il Modena, che arriva in Veneto con l’ambizione di proseguire il proprio percorso nelle zone alte della classifica. I gialloblù sono reduci dal successo contro il Cesena, una vittoria importante che ha confermato le potenzialità di una squadra costruita per recitare un ruolo da protagonista in campionato. Sul fronte delle possibili scelte, il Modena dovrebbe schierarsi con il 4-3-3. Chichizola sarà il punto di riferimento tra i pali, con Zampano, Folino, Nador e Azzi a comporre la linea difensiva. In mediana Santoro, Brugman e Bianco avranno il compito di dettare i tempi della manovra, assicurando equilibrio tra le due fasi e cercando di alimentare il tridente offensivo. Olzer e Caso agiranno sugli esterni, con Ambrosino al centro dell’attacco.