CdA in casa Dolomiti Bellunesi: si decide per la panchina. Espinal è sempre in pole

Il momento non è dei più semplici, e la Dolomiti Bellunesi, nonostante sembrasse non potesse accadere, ha optato per l'esonero del trainer Andrea Bonatti, per il quale è stata fatale la sconfitta contro un ostico Treviso, che si sta mostrando tra le formazioni più fastidiose del Girone A.

Ecco dunque che la compagine veneta dovrà trovare il sostituto dell'allenatore, e il nome che adesso pare in pole è quello di Vinicio Espinal, esonerato dalla Casertana lo scorso 5 ottobre: risultati non drammatici quelli che l'ex Giana aveva ottenuto in Campania, ma l'allora ottavo posto con 12 punti raccolti in otto gare non aveva soddisfatto la proprietà, che aveva optato per il ribaltone. A ogni modo, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, in casa Dolimiti si è tenuto ieri sera un CdA, che delibererà poi sul resto; non c'è infatti accordo con Espinal, e molto dipenderà da cosa si deciderà.

La Casertana, comunque, non si opporrà all'eventuale risoluzione di contratto, e non è questo uno scoglio insormontabile, ma senza accordo totale tra Dolomiti e tecnico non si avrà neppure questo passaggio. Non resta che attendere.