Di Canio: "Inter, Chivu nel derby ha fatto un disastro. Como? Presto per lo Scudetto"

Intervistato da La Repubblica, l'ex attaccante Paolo Di Canio analizza così il momento dell'Inter soffermandosi soprattutto sul ko nel derby: "Nel derby Chivu ha fatto un disastro: contro una squadra alla ricerca di un'identità, l'ha fatta perdere ai suoi", ha dichiarato l'ex attaccante, criticando le scelte tattiche dell'allenatore. Una bocciatura, tuttavia, che non mette in discussione l'intero percorso del tecnico: "Ma un passo falso ci sta. In futuro se cambierà sistema si vedrà la sua bravura".

Di Canio: "Al Milan manca un vero leader"

L'analisi si è poi spostata sul Milan di Ruben Amorim, reduce dal successo nella stracittadina ma anche dalla sconfitta europea contro il Ferencvaros. Per Di Canio, il problema principale dei rossoneri riguarda la mancanza di una leadership caratteriale nello spogliatoio. "Chi è leader in questo Milan? Rabiot non mi sembra, Modric lo è by example, non caratterialmente", ha osservato. L'ex calciatore ha quindi ricordato il Milan del passato, citando l'autorevolezza di Franco Baresi: "Ai miei tempi, se facevi qualcosa di sbagliato c'era Baresi che ti fulminava con lo sguardo". La qualità della squadra non è in discussione, ma Di Canio invita a non sopravvalutare il successo nel derby: "Negli undici la squadra non è male, ma certo non è che ti prendi il derby e puoi vincere lo scudetto".

"Il Como può arrivare tra le prime quattro"

Infine, un giudizio sul Como di Cesc Fabregas, prossimo avversario dell'Inter e reduce dal largo successo per 9-1 contro il Lens in Champions League. Di Canio esclude che i lariani possano competere per lo scudetto, ma riconosce loro importanti prospettive europee: "Li vedo meglio in Europa: vedremo chi incontrano agli ottavi, possono far strada. Già centrare i quarti sarebbe storia". In Serie A, invece, l'ex attaccante si aspetta un piazzamento di prestigio: "Saranno tra le prime quattro, dall'ottava in giù sono scadenti".