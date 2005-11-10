Una maglia per due: chi sono Ebnoutalib e Brobbey, i bomber nel mirino della Juventus

Gennaio si avvicina. E la Juventus va alla ricerca di nuovi innesti sul mercato. Scontato come a Luciano Spalletti serva una prima punta con Giovanni Carnevali pronto ad accontentare il suo tecnico nella sessione invernale di trattative. Tanti i nomi sul taccuino ma nelle ultime ore sono spuntati due profili interessanti che possono fare il caso della formazione bianconera. Si tratta di Younes Ebnoutalib dell’Eintracht Francoforte e Brian Brobbey di proprietà del Sunderland.

Passato italiano per Ebnoutalib

Ebnoutalib è un classe 2003, centravanti tedesco di 1,91 m di altezza. Forte fisicamente, vanta anche una breve apparizione nel nostro calcio quando nel 2002 ha vestito la maglia del Perugia in Serie C. Poi il ritorno in Germania e il passaggio in prima squadra e nella squadra B dell’Elversberg. Ed infine la chiamata dell’Eintracht dove quest’anno ha collezionato otto reti e due assist nelle 10 presenze fra campionato e Coppa di Germania.

Tripletta al City

Poco più di un metro e 80 invece per Brobbey. L’attaccante olandese è cresciuto nell’Ajax e ha vestito sempre la maglia biancorossa eccezion fatta per una parentesi al Lipsia. 56 i gol in 163 presenze con la squadra di Amsterdam e poi nel 2025 il passaggio in Premier League. Nel Sunderland ha segnato 7 gol l’anno scorso in 32 volte in cui è stato impegnato mentre quest’anno è andato a segno solo in una partita: una tripletta contro il Manchester City.