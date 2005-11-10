Pavoletti: "Per gennaio lascio aperto uno spiraglio. La Nazionale? Ci sono gli uomini giusti"

Intervistato da Sky Calcio Unplugged, l'ex attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti ha dichiarato: "Lascio uno spiraglio aperto per gennaio, ma sto bene così. Mi sto riqualificando, nella vita quello che conta è sempre l'obiettivo. Se non hai un fuoco dentro diventa tutto difficile. Ci sono tante noie anche nel calcio, se non hai un fuoco che arde dentro tutto diventa più difficile".

Sulla Nazionale ha proseguito: "Ci sono le persone giuste, soprattutto Claudio Ranieri. Non scende a compromessi, è una persona che ci tiene tanto. Ha l'esperienza adatta per portare un cambiamento. A me piaceva anche il CT Gattuso, ma quando succedono certe cose è chiaro che le strade si possano separare. Sarò contento quando inizierò a vedere cose concrete, c'è una votazione che sancirà la strada della Federazione. Voglio vedere fatti e non parole".

Infine un pensiero su Gigi Riva: "Ha fatto vincere la squadra di un'isola, rifiutando certe offerte. Uomini così non esistono più, i grandi campioni di solito sono grandi persone. Lui era così. Purtroppo non ho avuto l'opportunità di conoscerlo. La Sardegna? Sempre difficile parlarne, si può passare da ruffiani. Ma io scendo di casa e sono sereno, questo l'ho percepito solo qua. Ogni giorno vado in giro e sono contento. La gente è fantastica, vedi l'affetto negli occhi delle persone. Ti fanno sentire parte di loro".