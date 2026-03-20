Fiorentina-Inter, le probabili formazioni: Kean scalda i motori, in difesa rientra Bastoni

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Fiorentina-Inter (Domenica 22 marzo, ore 20.45, arbitra Colombo, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Fiorentina

Rinforzato il vantaggio in classifica e agguantato i quarti di Conference League, la Fiorentina si presenta al big match contro l’Inter con ritrovata fiducia. Vanoli non dovrebbe cambiare l’ormai fedele undici delle ultime uscite. Davanti a De Gea la linea a quattro di difesa sarà composta da Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens. Con Fagioli in cabina di regia, saranno Mandragora e Brescianini a completare il reparto di centrocampo. Sulle corsie esterne dovrebbe toccare ancora una volta a Parisi agire a destra, mentre a sinistra intoccabile Gudmundsson. Davanti leggero ballottaggio tra Kean e Piccoli, ma il centravanti della Nazionale è favorito. (da Firenze, Niccolò Righi)

Come arriva l'Inter

Dopo la sconfitta nel derby e il pareggio contro l’Atalanta l’Inter vuole tornare a vincere. A Firenze Chivu non ammette passi falsi e schiera la squadra con il consueto 3-5-2: Sommer in porta, in difesa rientra Bastoni e completano il reparto Akanji e Bisseck. Dumfries a destra, Dimarco a sinistra, mentre in mezzo agiranno Zielinski, Calhanoglu e Barella. In attacco titolare Pio Esposito, al suo fianco Thuram. (da Milano, Bruno Cadelli)