Napoli-Hellas Verona, le probabili formazioni: out Neres. Chance per Lang

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Napoli-Hellas Verona (Mercoledì 7 gennaio, ore 18.30, arbitra Marchetti, diretta tv su DAZN).

Come arriva il Napoli.

Trauma distorsivo alla caviglia: questo il responso arrivato dagli esami a cui si è sottoposto David Neres, che salterà la sfida col Verona. Assente anche Mazzocchi, squalificato dopo il rosso rimediato a Roma, oltre a Lukaku, Gilmour, Anguissa e De Bruyne. Conte conferma il 3-4-2-1 come identità del suo Napoli con Milinkovic-Savic tra i pali, davanti a lui una difesa solida con Di Lorenzo adattato a braccetto, Rrahmani leader centrale e Buongiorno che potrebbe tornare sul centrosinistra. In mezzo Lobotka detta i tempi, McTominay aggiunge fisicità al suo fianco. Politano e Spinazzola spingono saranno gli esterni per dare ampiezza mentre alle spalle di Hojlund agiscono Lang ed Elmas (probabilmente dirottato a destra). Da Napoli, Arturo Minervini.

Come arriva l'Hellas Verona.

Zanetti può valutare qualche cambio di formazione visti gli impegni ravvicinati. Solito ballottaggio Mosquera-Orban davanti, con il primo che rimane in vantaggio. Akpa-Akpro ancora out, Serdar può partire nuovamente titolare, alla ricerca della miglior condizione. Vicino a lui Al-Musrati (ma Gagliardini ha dato buoni segnali con il Torino) e Bernede in mediana. Oyegoke ancora sulla destra (Belghali è ancora in Coppa d'Africa), da valutare le condizioni di Bradaric sulla sinistra: non era al meglio per l'ultima sfida, può toccare ancora a Frese da quel lato. In difesa confermati Unai Núñez, Nelsson e Bella-Kotchap davanti a Montipò. Da Verona, Daniele Najjar.