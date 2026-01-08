Lazio, rabbia per il 2-2 con la Fiorentina. Il Messaggero: "Un rigore negato e pari in extremis"
È un pareggio ricco di polemiche quello raccolto ieri sera dalla Lazio, all’Olimpico, contro la Fiorentina, nel posticipo della 19ª giornata di Serie A. Il vantaggio dei biancocelesti porta la firma del doppio ex Danilo Cataldi, a cui ha risposto immediatamente Gosens. Nel finale la decide un rigore per parte: prima trasforma Gudmundsson al 89’, poi la pareggia Pedro al 93’.
Non mancano le polemiche per un paio di scelte dell’arbitro Sozza. In particolare la Lazio ha lamentato nel primo tempo un rigore per trattenuta di Pongracic su Gila e nella ripresa il rigore fischiato ai viola per un fallo molto leggero dello stesso Gila su Gudmundsson.
Dopo la partita momenti di commozione per il saluto di Guendouzi ai tifosi. Il centrocampista francese nella giornata di ogg partirà per Istanbul e diventerà un nuovo calciatore del Fenerbahce per 27 milioni più due di bonus.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.