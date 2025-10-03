Hellas Verona-Sassuolo, le probabili formazioni: Gagliardini dall'inizio, Thorstvedt dalla panchina

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Hellas Verona-Sassuolo (Venerdì 3 ottobre, ore 20.45, arbitra Fourneau, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva l'Hellas Verona

Paolo Zanetti ritrova Valentini e Mosquera, che però partiranno dalla panchina essendo rientrati entrambi soltanto mercoledì. Spazio dunque ancora a Frese in difesa con Unai Nunez e Nelsson, davanti a Montipò. Si ferma Al-Musrati, in mediana potrebbe partire dal primo minuto Gagliardini con Serdar e Bernede, Akpa-Akpro invece potrebbe dunque riposare. Sulle due fasce confermati Belghali e Bradaric, con Giovane e Orban in avanti. Ancora out Harroui (rientra dopo la sosta) ed Oyegoke (da valutare) oltre al lungodegente Suslov. (da Verona, Daniele Najjar)

Come arriva il Sassuolo

Due gli indisponibili per Fabio Grosso che dovrà fare a meno dei terzini di scorta Yeferson Paz ed Edoardo Pieragnolo in vista della trasferta di Verona. Il tecnico dovrebbe puntare sulla formazione che ha battuto l'Udinese nell'ultimo turno di campionato, senza grossi stravolgimenti. Conferme per il 4-3-3 con Muric ormai titolare tra i pali. Davanti a lui una linea a 4 composta da Walukiewicz (Coulibaly lo insidia per una maglia da titolare) e Doig sulle fasce, Idzes-Muharemovic coppia centrale. Vranckx-Matic-Koné comporranno la linea mediana con lo scalpitante Thorstvedt pronto a partire ancora una volta dalla panchina. In avanti il tridente formato da Berardi, Pinamonti e Laurienté. (da Sassuolo, Antonio Parrotto)