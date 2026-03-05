Il Lecce si allena al Via del Mare con i tifosi: ancora personalizzato per Gandelman e Berisha
TUTTO mercato WEB
Il Lecce continua a inseguire la salvezza e pensa al match contro la Cremonese, diretta concorrente per la permanenza nella massima serie. Di seguito il report odierno integrale presente sul sito dei giallorossi: "La preparazione dei giallorossi verso la 28ª giornata della Serie A Enilive è proseguita nel pomeriggio di oggi con una seduta di allenamento al Via del Mare".
Poi il dettaglio sulle condizioni dei calciatori: "Assente Camarda, Berisha e Gandelman hanno svolto un lavoro personalizzato, a riposo Gaspar. Presente all’allenamento un nutrito gruppo di tifosi che hanno incoraggiato la squadra in vista della gara di domenica. Per la giornata di domani mister Di Francesco ha fissato un allenamento pomeridiano ad Acaya".
Articoli correlati
I tifosi si "sostituiscono" agli arbitri contro le simulazioni. Fischi pesanti per Bastoni, la FIGC rifletta. Roma-Malen: il futuro è certo. 25 milioni e il confronto impietoso con Openda e Lucca
Budel avverte la Fiorentina: "Più forte delle dirette concorrenti, ma serve lo stesso atteggiamento"
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto I tifosi si "sostituiscono" agli arbitri contro le simulazioni. Fischi pesanti per Bastoni, la FIGC rifletta. Roma-Malen: il futuro è certo. 25 milioni e il confronto impietoso con Openda e Lucca
Le più lette
2 I tifosi si "sostituiscono" agli arbitri contro le simulazioni. Fischi pesanti per Bastoni, la FIGC rifletta. Roma-Malen: il futuro è certo. 25 milioni e il confronto impietoso con Openda e Lucca
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Gesto di fair play in Reggiana-SudTirol. Parla Gozzi (Entella): "Fumagalli ricorda la lealtà dello sport"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Armentano: "Calcio femminile ancora lontano da altre realtà. Serve superare pregiudizi e stereotipi"