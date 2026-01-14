Napoli-Parma, le probabili formazioni: Spinazzola riposa, Lang scalpita

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Napoli-Parma (Mercoledì 14 gennaio, ore 18.30, arbitra Fabbri, diretta tv su DAZN).

Come arriva il Napoli

Cambi in vista per Antonio Conte all’interno del collaudato 3-4-2-1. In panchina, a causa dell’espulsione del tecnico leccese, ci sarà Cristian Stellini. Tra i pali è nuovamente emergenza: Meret è di nuovo ai box per un problema alla spalla e toccherà ancora una volta a Milinkovic-Savic difendere la porta. In difesa, nel terzetto arretrato, Di Lorenzo dovrebbe scalare accanto a Rrahmani e Buongiorno, chiamato a sostituire lo squalificato Juan Jesus. In mezzo al campo restano punti fermi Lobotka in regia e McTominay al suo fianco. Sulla corsia destra spazio a Mazzocchi, mentre a sinistra Olivera è pronto a far rifiatare Spinazzola. Sulla trequarti, a supporto della punta Hojlund, dovrebbero agire Politano e Lang . Buone notizie infine per David Neres, che sta meglio e tornerà tra i convocati ma partirà inizialmente dalla panchina (da Napoli, Arturo Minervini).

Come arriva il Parma

In vista del recupero di campionato contro il Napoli, mister Carlos Cuesta si appresta a operare alcuni cambi rispetto all’ultima gara, ma non ci si deve aspettare un turnover forzato. Le uniche due novità dovrebbero essere Estevez, che prenderà il posto di Sorensen al centro del campo, e Benedyczak, al posto di Oristanio. Per il resto la formazione rispecchierà quanto visto contro il Lecce: Corvi in porta, difeso dalla coppia formata da Circati e Valenti. Ai loro lati capitan Delprato e Valeri completeranno il reparto (rispettivamente a destra e sinistra). Con Estevez in cabina di regia, Keita si sposterà al suo fianco, mentre Bernabé avrà maggior modo di spaziare. In attacco non si tocca il centravanti, Mateo Pellegrino, coadiuvato da Ondrejka e dal già citato Benedyczak (da Parma, Edoardo Mammoli).