Sassuolo-Fiorentina, le probabili formazioni: si scalda Volpato, Vanoli cambia la difesa

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina (Sabato 6 dicembre, ore 15.00, arbitra Pairetto, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Sassuolo

Domenico Berardi ko per circa due mesi, si scalda Cristian Volpato. Visti i tanti indisponibili (Pieragnolo, Boloca, Romagna, Turati, Skjellerup e Vranckx) Fabio Grosso, dovrebbe puntare sulla formazione tipo. Si riparte dal 4-3-3 con Muric tra i pali e una linea di difesa con Walukiewicz e Doig sulle fasce e la coppia Idzes-Muharemovic al centro. Centrocampo composto da Thorstvedt, Matic e Koné. In avanti dovrebbe esserci la conferma di Laurienté al posto di Fadera insieme a Volpato e Pinamonti. (da Sassuolo, Antonio Parrotto)

Come arriva la Fiorentina

“Il prossimo sarà un mese decisivo”, aveva detto Paolo Vanoli dopo la partita contro l’AEK e il dicembre della Fiorentina si apre domani pomeriggio al Mapei Stadium contro il Sassuolo, gara in cui i viola avranno l’obbligo di trovare la prima vittoria in Serie A della stagione e iniziare a scalare quel monte Everest chiamato salvezza. Il tecnico piemontese è pronto a rivoluzionare l’assetto tattico e, complice l’assenza di Gosens e un Fortini non al top a causa della febbre, starebbe disegnando una difesa a quattro con Dodo e Parisi sui lati e la coppia Pablo Mari-Ranieri davanti a De Gea (Pongracic è squalificato). A centrocampo viaggiano verso la riconferma Fagioli e Mandragora, con ballottaggio tra Nicolussi Caviglia e Sohm: se a vincere dovesse essere lo svizzero allora sarà Fagioli ad agire in cabina di regia. Davanti Gudmundsson potrebbe agire da trequartista alle spalle del tandem formato da Piccoli e Kean. (da Firenze, Niccolò Righi)