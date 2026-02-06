Verona-Pisa, le probabili formazioni: Sammarco subito con Bowie, Hiljemark non stravolge l'11

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Hellas Verona-Pisa (Venerdì 6 febbraio, ore 20.45, arbitra Doveri, diretta tv su DAZN):

Come arriva l'Hellas Verona

Altri stop per infortunio in casa del Verona: si è fermato nuovamente Valentini per problemi muscolari, oltre a Gagliardini, che ne avrà per un po' visto che ha riportato una doppia frattura costale dopo il Cagliari. Soprattutto non tornano ancora Bella-Kotchap e Belghali, i due grandi attesi. Rientra invece Akpa-Akpro, che andrà in panchina. Nella sua prima gara da allenatore della prima squadra Sammarco dovrebbe dare fiducia al nuovo arrivato Bowie con Orban, in attacco. In porta torna Montipò, subito in campo anche Edmundsson, che giocherà in difesa con Nelsson ed uno fra Slotsager e Frese. Sulle due fasce Lirola e Bradaric, ma quest'ultimo potrebbe anche agire sul fronte opposto, con lo stesso Frese sulla sinistra. In mediana scelte quasi obbligate con Lovric, Al-Musrati e Bernede. (da Verona, Daniele Najjar)

Come arriva il Pisa

L’esordio di Hiljemark sulla panchina nerazzurra arriva in uno scontro diretto pesante contro il Verona, e il tecnico svedese non sembra intenzionato a stravolgere l’assetto tattico della squadra. Nel consolidato 3-4-2-1, davanti a Scuffet agirà il terzetto composto da Calabresi, Caracciolo e da Bozhinov, favorito nel ballottaggio con Coppola. Sulle fasce spazio a Touré e Leris, mentre in mediana Aebischer sarà affiancato dall’esordiente Loyola, alla sua prima da titolare. Sulla trequarti confermati Moreo e Tramoni, chiamati a supportare l’unica punta Durosinmi, pronto a guidare l’attacco nel nuovo corso firmato Hiljemark. (da Pisa, Davide Caruso)