3-1 all'Atalanta, Corriere del Mezzogiorno: "Ritmo, lucidità e ferocia. Il Napoli è vivo. Altroché"
Il Napoli torna al successo. Dopo la pausa la squadra di Conte sgretola l'Atalanta imponendosi 3-1 sugli uomini di Palladino. Un successo importante per i partenopei che tornano in vetta alla classifica in attesa della sfida della Roma e Cremona e del derby di Milano in programma questa sera. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Ritmo, lucidità e ferocia. Il Napoli è vivo. Altroché".
