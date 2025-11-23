Viola, 1-1 con la Juve. La Repubblica (ed. Firenze) apre: "Avanti a piccoli passi"
Questa mattina, la prima pagina dell'edizione di Firenze de La Repubblica riserva un ampio spazio alla Fiorentina. Di seguito il titolo scelto: "Viola, 1-1 con la Juve: avanti a piccoli passi, cori contro Vlahovic".
Secondo pareggio consecutivo per Vanoli, da quando ha sostituito Pioli sulla panchina gigliata. Grande prova di Kean, che non ha segnato (clamorosa traversa nel primo tempo), ma ha trascinato la squadra. Ora serve più coraggio per ritrovare i 3 punti.
Editoriale di Luca Calamai Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia 0ora c'é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
