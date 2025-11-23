Roma per la vetta, Corriere della Sera (ed. Roma) e le parole di Gasp: "Non siamo lassù per caso"
"Gasperini: 'Non siamo lassù per caso'". Questo è il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione romana del Corriere della Sera. Il riferimento è alle parole dell'allenatore della Roma in vista della sfida di campionato sul campo della Cremonese di oggi. In caso di successo, i giallorossi sarebbero nuovamente in vetta alla classifica.
Editoriale di Luca Calamai Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia 0ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
