Tris all'Atalanta, Cronache di Napoli: "Conte riconquista il Napoli e il Maradona"
Come di consueto, anche oggi la prima pagina di Cronache di Napoli dedica un ampio spazio alla formazione calcistica cittadina. Il titolo è il seguente: "Tris all'Atalanta, gli azzurri ripartono: Conte riconquista il Napoli e il Maradona".
Tornano vittoria e sorriso, il cambio modulo funziona. La doppietta di Neres e il sigillo di Lang valgono il ritorno al primo posto per una notte: ora da attendere le riposte di Inter e Roma, rispettivamente contro Milan e Cremonese.
Editoriale di Luca Calamai Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia 0ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Conte spiega le polemiche: "Sono senza maschere e a qualcuno non piace. I media parlano, noi lavoriamo"
