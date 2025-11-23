Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Tris all'Atalanta, Cronache di Napoli: "Conte riconquista il Napoli e il Maradona"

Tris all'Atalanta, Cronache di Napoli: "Conte riconquista il Napoli e il Maradona"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:23Rassegna stampa
Paolo Lora Lamia

Come di consueto, anche oggi la prima pagina di Cronache di Napoli dedica un ampio spazio alla formazione calcistica cittadina. Il titolo è il seguente: "Tris all'Atalanta, gli azzurri ripartono: Conte riconquista il Napoli e il Maradona".

Tornano vittoria e sorriso, il cambio modulo funziona. La doppietta di Neres e il sigillo di Lang valgono il ritorno al primo posto per una notte: ora da attendere le riposte di Inter e Roma, rispettivamente contro Milan e Cremonese.

Articoli correlati
Atalanta, Palladino: "I miei giocatori dei soldati. Ottime sensazioni, c'è voglia... Atalanta, Palladino: "I miei giocatori dei soldati. Ottime sensazioni, c'è voglia di rialzarci"
Napoli, Lang: "La cosa più importante per adesso è avere energia positiva in squadra"... Napoli, Lang: "La cosa più importante per adesso è avere energia positiva in squadra"
3-1 a Napoli, Corriere della Sera (ed. Bergamo): "Perde male la prima Dea di Palladino"... 3-1 a Napoli, Corriere della Sera (ed. Bergamo): "Perde male la prima Dea di Palladino"
Altre notizie Rassegna stampa
Il Bologna vince 3-0 a Udine, Corriere di Bologna: "Rossoblù, tre gol per la vetta"... Il Bologna vince 3-0 a Udine, Corriere di Bologna: "Rossoblù, tre gol per la vetta"
Viola, 1-1 con la Juve. La Repubblica (ed. Firenze) apre: "Avanti a piccoli passi"... Viola, 1-1 con la Juve. La Repubblica (ed. Firenze) apre: "Avanti a piccoli passi"
3-1 a Napoli, Corriere della Sera (ed. Bergamo): "Perde male la prima Dea di Palladino"... 3-1 a Napoli, Corriere della Sera (ed. Bergamo): "Perde male la prima Dea di Palladino"
In campo le romane, Il Tempo: "Roma in casa della Cremonese, Lazio col Lecce" In campo le romane, Il Tempo: "Roma in casa della Cremonese, Lazio col Lecce"
Roma per la vetta, Corriere della Sera (ed. Roma) e le parole di Gasp: "Non siamo... Roma per la vetta, Corriere della Sera (ed. Roma) e le parole di Gasp: "Non siamo lassù per caso"
Folle 3-3 con il Genoa, La Nuova Sardegna in apertura: "Cagliari papera fatale" Folle 3-3 con il Genoa, La Nuova Sardegna in apertura: "Cagliari papera fatale"
"Più coraggio, fatelo per i tifosi", L'Arena titola: "Hellas, Zanetti carica i gialloblù"... "Più coraggio, fatelo per i tifosi", L'Arena titola: "Hellas, Zanetti carica i gialloblù"
Tris all'Atalanta, Cronache di Napoli: "Conte riconquista il Napoli e il Maradona"... Tris all'Atalanta, Cronache di Napoli: "Conte riconquista il Napoli e il Maradona"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia 0ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Le più lette
1 Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per un posto
2 Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
3 Lazio-Lecce, le probabili formazioni: Sarri col tridente formato da Zaccagni, Dia e Isaksen
4 Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia 0ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
5 Serie A, 12^ giornata LIVE: Roma con Ferguson, Chivu sceglie la ThuLa
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 12^ giornata LIVE: Roma con Ferguson, Chivu sceglie la ThuLa
Immagine top news n.1 Allegri dice che sarà una partita meravigliosa. La formazione del Milan incuriosisce
Immagine top news n.2 Chivu si affida a Lautaro e Thuram? Inter-Milan è un derby d’alta quota
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni della 12^ giornata
Immagine top news n.4 La prima Atalanta di Palladino non convince. Nonostante una buona reazione contro il Napoli
Immagine top news n.5 Il Napoli si ritrova dopo le polemiche: il 3-1 all'Atalanta è una grande dimostrazione per Conte
Immagine top news n.6 Conte spiega le polemiche: "Sono senza maschere e a qualcuno non piace. I media parlano, noi lavoriamo"
Immagine top news n.7 De Laurentiis chiude le polemiche di casa Napoli: "Bravo Conte a riprendere in mano la squadra"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.2 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.3 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.4 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "A Gravina dico: dimettiti. Milan, se Allegri si inceppa nel derby..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Mai una gioia League: Fiorentina e altre 10 in Europa non hanno mai vinto
Immagine news Serie A n.2 Bartolozzi: "Forse il miglior Bologna di sempre: per ora, meglio di quello dello scudetto"
Immagine news Serie A n.3 Fusi: "Il Torino ha dimostrato di essere in crescita. Col Como sarà una partita da gustare"
Immagine news Serie A n.4 Polverosi: "Fiorentina, finalmente una squadra. Juve ordinaria e senza qualità in mediana"
Immagine news Serie A n.5 Stasera il derby di Milano, Savicevic: "Modric è sempre il top, Gimenez si sbloccherà"
Immagine news Serie A n.6 La Fiorentina sa "stare nella sofferenza". E con un Kean così la rimonta è possibile
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, Bani: "Abbiamo perso occasioni sicuramente per la troppa voglia di vincere"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, prosegue la 13ª giornata: tre gare in programma domenica
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Monza-Cesena: Mignani prova a fermare la marcia dei brianzoli
Immagine news Serie B n.4 Modena-Sudtirol, sfida tra squadre con obiettivi opposti al Braglia
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Mantova-Spezia: scontro diretto infuocato per la salvezza
Immagine news Serie B n.6 Besaggio suona la sveglia all’Avellino: "Troppi errori, ora serve dimostrare chi siamo davvero"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Juventus Nex Gen, Brambilla: "A Terni sarà una partita tosta contro una squadra esperta"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, prosegue la 15ª giornata: in campo le U23, occhi puntati su Cosenza-Benevento
Immagine news Serie C n.3 Capuano furioso dopo Casarano-Giugliano: "L’FVS è una presa in giro, così non si può andare avanti"
Immagine news Serie C n.4 Gallo carica il Vicenza: "A Brescia per ottenere il massimo, siamo sulla strada giusta"
Immagine news Serie C n.5 D. Rossi: "Sono tornato in C solo per il Foggia. Questa piazza mi è rimasta dentro"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, Carpi stoico: batte il Rimini in dieci e vola al quarto posto
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Milan
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Milan, il derby che può valere la vetta infiamma San Siro
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Lecce: Sarri cerca continuità, ma occhio ai salentini in trasferta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 7ª giornata: oggi fari accesi su Como Women-Roma e Juve-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Canzi: "Con la Fiorntina gara cruciale, dobbiamo ridurre il gap con loro"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini: "Contro il Como Women con voglia di riscatto dalla Champions"
Immagine news Calcio femminile n.4 Come Women, Sottili: "Bel momento, ma attenzione: con la Roma vietato abbassare la guardia"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 7ª giornata: Ternana e Parma non vanno oltre il pari a reti bianche
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 7ª giornata: il Napoli Women ora 2° in classifica. Genoa battuto in rimonta
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…