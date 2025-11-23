3-1 a Napoli, Corriere della Sera (ed. Bergamo): "Perde male la prima Dea di Palladino"
TUTTO mercato WEB
Non inizia nei migliori dei modi l'avventura di Raffaele Palladino sulla panchina dell'Atalanta. I nerazzurri vengono sconfitti 3.-1 al "Maradona" dal Napoli di Antonio Conte che nel frattempo riconquista la vetta della classifica. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione bergamasca del Corriere della Sera: "Perde male la prima Dea di Palladino".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia 0ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Le più lette
4 Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia 0ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Conte spiega le polemiche: "Sono senza maschere e a qualcuno non piace. I media parlano, noi lavoriamo"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile