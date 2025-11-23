In campo le romane, Il Tempo: "Roma in casa della Cremonese, Lazio col Lecce"
TUTTO mercato WEB
Nella prima pagina di oggi, Il Tempo dedica un titolo in taglio alto alle due formazioni della capitale che in giornata riprendono il loro cammino in campionato. Eccolo riportato di seguito: "Roma in casa della Cremonese, Lazio col Lecce senza curva".
Giallorossi vogliosi di difendere il primato, seppur a pari punti con l'Inter, e di rispondere al successo di ieri del Napoli per 3-1 contro l'Atalanta. Biancocelesti a caccia del riscatto, dato che prima della sosta avevano perso a San Siro contro la squadra di Chivu.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia 0ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Le più lette
4 Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia 0ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Conte spiega le polemiche: "Sono senza maschere e a qualcuno non piace. I media parlano, noi lavoriamo"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile